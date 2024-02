“No debería andar hablando tonteras”: Pincoya reacciona duramente ante dichos de Jorge Aldoney en contra suya

Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya, respondió contundentemente a los recientes comentarios de su excompañero en Gran Hermano, Jorge Aldoney. Previamente, En una entrevista con la revista Sarah, el ex Mister Chile expresó su desencanto con el personaje de Pincoya, generando la reacción de la chilota.

“Nunca le compré el personaje a la Pincoya. La Pincoya es una persona muy amable, muy atenta, pero el personaje ya me tenía chato. La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja. Ahora la veo en redes sociales y es su personaje, la veo por la tele y es su personaje y me patea. Ya no me encuentro con ella real, no mantuvimos ese vínculo”, comentó anteriormente Jorge Aldoney.

En su respuesta, Pincoya manifestó su respeto por la opinión del ex Mister Chile, pero también señaló que no debería hablar sin fundamentos. “Él está en todo su derecho de decir lo que quiera (...) No debería andar hablando tonteras o pelándome tanto, ya que nunca me he referido a él de ninguna forma, ni para bien ni para mal”, comentó a Tiempo X.

Expuso una supuesta duda que tiene Aldoney con ella

La participante de Top Chef Vip aprovechó la oportunidad para hacer una acusación con respecto a una supuesta deuda de Jorge Aldoney desde su participación en Gran Hermano. “Dentro del reality hubo juegos con dinero y él nunca me lo pagó. Si habla mal de mí, debería quedarse callado, porque yo tendría más cosas en contra para hablar de él”, afirmó Pincoya.

Tras ello, la chilota cuestionó la actitud de Jorge Aldoney, sugiriendo que debería ser más caballero y no hablar de situaciones que no corresponden. “Debería quedarse bien callado nomás... Yo podría decir que no cumple con su palabra”, agregó.

Finalmente,, Pincoya expresó su incomodidad por la actitud de algunos ex participantes de Gran Hermano hacia ella. “Tienen una mala onda hacia mí y es gratuito, porque con ellos nada, parece un show (...) Me hace ruido tanto que hablen de mí o estén enfocados en situaciones que no vienen al caso, porque si es por hablar mal de la gente, yo hace rato podría haber comentado esta situación”, concluyó la chilena.