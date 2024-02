“Me decían que me iban a disparar”: falsos carabineros roban casa y amenazan a familia en Puente Alto

Puente Alto

Fue en horas de la madrugada de este lunes que se registró un violento robo en una casa en Puente Alto, al sur de la región Metropolitana, que estuvo protagonizado por siete desconocidos que se hicieron pasar por carabineros.

El hecho ocurrió a eso de las 05:30 horas, cuando los sujetos, vestidos con chalecos de color verde olivo, llegaron al inmueble de calle Camino Henríquez, cerca del sector Las Vizcachas. Una vez allí, forzaron las chapas de la reja perimetral, rompieron los candados y tres de ellos, portando armas de fuego, intimidaron a los moradores.

El hijo del matrimonio logró escapar, pero volvió al ver que amenazaban a su madre:

“Me defiendo, le lanzo una patada, a lo que me arranco por la ventana, pidiéndole ayuda a mis vecinos de al lado. Escapé y me devolví porque a mi madre la tenían agarrada entre los tres, pidiéndole plata, joyas. Yo les decía que no eran carabineros y ellos me decían que me quedara quieto, que me iban a disparar”.

En total, se llevaron tres televisores, dos computadores, joyas y dinero en efecto. El botín fue avaluado en $4 millones.

La policía uniformada trabaja en el caso.