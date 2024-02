Linda Hamilton cuestiona los efectos de su participación en “Stranger Things”: “Arruinó la serie para mí”

A mediados del año pasado te contamos que Linda Hamilton se unió al elenco de Stranger Things de cara a su quinta temporada, algo que revolucionó a los fanáticos y genera muchas expectativas.

Con el pasar del tiempo la noticia se fue enfriando, ya que no salían muchos detalles a la luz respecto a la producción. No fue hasta comienzos de este 2024 cuando se compartió una imagen anunciando el inicio del rodaje de la nueva tanda de capítulos.

Como era de esperarse, el hype volvió a levantarse y ahora existe mayor expectación entre los fanáticos, por lo que podamos ver en pantalla. Esto, sumado a la posibilidad de enterarnos del rol y papel que tendrá la actriz de 67 años.

Sin embargo, las noticias más relevantes no están enfocadas precisamente en el desarrollo de la historia, ni si quiera en la ficción como tal, aunque sí llegan de la mano de Hamilton.

La intérprete dejó ver una realidad más dura y seca de lo que se podía imaginar, dando a entender que su trabajo en ‘S.T 5′ no ha sido grato y que incluso la ha afectado su visión sobre el título, siendo una lamentable decepción.

A pesar de ser una gran fanática de la serie de Netflix, Linda reveló en conversación con USA Today que su participación directa le cambió por completo la perspectiva.

Sufriendo el “síndrome del impostor”

“He visto cada temporada con gusto. Me encanta”, comenzó diciendo la estrella de Terminator, pero con todo lo que ha vivido recientemente dice estar sufriendo “una especie de síndrome del impostor en el que siento que no encajo allí”.

“Cuando estás enganchado de verdad en algo, no te ves participando ahí, así que creo que, de alguna manera, el rodaje arruinó la serie para mí”, complementó, dejando en claro sus sensaciones.

Asimismo, Linda Hamilton mencionó que, al igual que con muchos trabajos anteriores, no verá el corte final, lo que claramente afecta en lo que es su fanatismo por la trama.

“Nunca he visto nada de lo que he participado. Verme a mí misma ahí simplemente me sacaría de su realidad. Así que no veré la temporada 5″, comentó.

Además, la actriz asegura que no conoce mucho más allá de lo que guarda relación con su personaje, mucho menos el final, por lo que se quedaría con esa sensación de incertidumbre.

“Hice un Zoom con los Duffer y me dieron lo básico del personaje, pero no de la historia. Porque tienen que tener mucho cuidado con ella. Así que aún no sé cómo termina”, aseguró.