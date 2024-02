“Le pido perdón por eso”: Skarleth Labra hace autocrítica reflexión sobre su quiebre amoroso con Pailita

Skarleth Labra, influencer y ex participante de Gran Hermano, abordó los detalles de su relación pasada con el artista urbano Pailita. La pareja se volvió noticia debido a la polémica ruptura que protagonizaron en redes sociales, revelando aspectos íntimos de su quiebre.

En la conversación con la revista Sarah, Skarleth recordó el periodo de su romance con Pailita y reflexionó sobre la intensidad de esa etapa. “Tuvimos varias polémicas en las redes sociales en las que los dos nos vimos muy involucrados. Entonces yo subí muchos seguidores ahí sin querer porque la verdad es que en ese momento lo hacía por hobby”, aseguró la influencer.

La joven, originaria de Punta Arenas, admitió que la relación con Pailita fue vivida de manera muy intensa y extrema, describiéndola como una experiencia cinematográfica. “Siento que la viví muy intensa a la edad que tuve. Quiero aclarar que nunca fue culpa de mis padres llevarme a esa relación. Fue por decisión mía, fue porque yo estaba intensamente enamorada”, expresó.

“Siento que fue muy, muy extrema, no sé cómo explicar lo intenso que fue, era como una película. Viví esa relación a flor de piel, con lo intensa que era y que sigo siendo y con lo inmadura que también era en ese tiempo. Esa relación fue de mucho aprendizaje, porque a pesar de haber salido muy dañada sentimentalmente, siento que cuando uno es dañado igual aprende caleta, entonces aprendí mucho”, añadió.

Las consecuencias del quiebre amoroso

Skarleth también abordó la etapa posterior a la ruptura y cómo afectó emocionalmente. “Lo que más me marcó fue aceptar que ya no sentía lo mismo por mí, y después de terminar la relación, lo que más me dolió obviamente fue la funa. Me sentía muy sola, me sentí utilizada, me sentí vulnerable, me sentí insegura”, detalló.

Cuando se le preguntó si se arrepentía de cómo manejaron la situación en ese momento, la influencer fue contundente en su respuesta: “Me arrepiento un 100%. Me arrepiento porque yo sí siento que expuse mi relación, al igual que él igual la expuso. Expusimos ambos la relación, nos hicimos mucho daño los dos, igual le pido perdón por eso”.

Finalmente, Skarleth Labra reconoció el aprendizaje que obtuvo de esa experiencia, a pesar del daño sentimental. “Creo que a pesar de todo lo sufrido me dejó mucho aprendizaje, me hizo madurar mucho, me hizo saber qué tipo de relación quiero en mi vida, qué tipo de amor quiero, qué cosas recibo, me hizo poner límites, me hizo aprender a quererme sobre todo y siempre dejarme como prioridad a mí misma”, cerró.