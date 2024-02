Valentina Toro y el trabajo con el equipo femenino de karate: “Nos sacamos la ch..., pero quedamos tan amigas como siempre”

Santiago

En la edición de Mujeres al Deporte este domingo, Macarena Miranda conversó con una de las figuras del Team Chile en los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023: Valentina Toro.

Quien logró la medalla de oro en su categoría en el karate valoró la profesionalización que ha ido adquiriendo la disciplina al alero del head coach egipcio Ahmed Gamal Solyman

“Es un equipo. Antes éramos puros clubs, cada uno por su lado, y nos juntábamos a entrenar dos veces por semana en la selección. Ahmed pidió que todos entrenáramos juntos, con el mismo psicólogo y preparador físico. En pandemia escogió un grupo más pequeño y ya somos el equipo chileno. Pasamos a ser un equipo muy profesional, preocupado de todos los detalles. Antes no me preocupaba de mi alimentación y ahora tenemos que cumplir en todos los ámbitos”, remarcó Valentina Toro, que destacó el rol que cumplen todas sus compañeras en los entrenamientos.

“Tengo compañeras más bajas, otras más fuertes o altas. Debo tener cuidado al patear también. Todo eso nos permite adaptarnos a nuevos rivales, es otro tipo de roce también al momento de viajar”, remarcó, apuntando a los objetivos que tiene este año, considerando que el karate no es parte del programa olímpico en París 2024.

“Mi siguiente Mundial lo quiero ganar en la categoría adulta, en eso estamos (...) Se va a hacer por primera vez un campeonato mundial por equipos, la idea es clasificar con las mujeres. Esperamos este año remontar como equipo femenino y clasificar al Mundial. También tenemos hartas ligas mundiales, en Turquía, Marruecos y Egipto. Espero estar peleando con la élite del karate y traerme hartas medallitas. También tenemos el Panamericano específico”, dijo Valentina Toro, remarcando cómo se va afrontando cada práctica.

“Es un deporte muy estratégico, si tu cabeza no está bien, nada te va a resultar. Es duro, tenemos que estar al 100% en cada entrenamiento y, más encima, te pegan. Es duro. Tenemos un muy buen equipo, nos sacamos la chucha, pero quedamos tan amigas como siempre porque sabemos que nos estamos ayudando”, dijo entre risas, aunque lamentó también el hecho de no ser parte de la “cita de los anillos”.

“Se está buscando rejuvenecer al público de los Juegos Olímpicos. El karate es un deporte muy tradicional, no apunta tanto a los jóvenes y al final los Juegos Olímpicos son un espectáculo”, insistió.

Valentina Toro y la fama

Al momento de repasar cómo se inició en el deporte, reconoció cómo ha ido cambiando su vida en la medida que ha ido teniendo grandes resultados, como el oro en Santiago 2023.

“Empecé porque mi papá quería practicar karate y fuimos juntos. Al principio no me gustaba porque eran todos hombres, no me motivaba mucho. Yo quería bailar. Fui a otro lugar para entrenar, tenía una mujer que dirigía, era seca, me motivó mucho y desde ahí empecé a competir. Eso de tener fans no existía cuando era chica. No puedo ir a un campeonato nacional tranquila, debo ir con tiempo porque hay muchos niños que quieren verme. Soy como su Hanna Montana”, aseguró sonriente, valorando el cambio que ha habido en su vida desde que decidió dedicarse al alto rendimiento.

“Todo antes era muy como deporte de hombres y mujeres. Hacía comerciales y me decían que me dedicara más a eso, que ahí hay plata, no como en el deporte. Menos mal no les hice caso”, aseguró quien también ha aprovechado su arrastre en redes sociales para ayudar a los damnificados en la región de Valparaíso por los incendios forestales, incluyendo una visita a los niños en el palacio de Cerro Castillo.

“No lo pensé dos veces cuando me lo ofrecieron, organizamos un grupo. Estábamos muy afectados. Me sorprendió todo lo que había para los niños. Lo bueno es que no se daban cuenta de lo que estaba pasando, fue como un campamento de verano para ellos (...) Estamos organizando rifas, ya no me quedan protectores de karate con todos los que he regalado. Fuimos a entregar también cosas para los Bomberos, que se la están jugando con todo. Una de mis mejores amigas es bombera´y escuchar todo en primera persona es impresionante”, concluyó Valentina Toro en Mujeres al Deporte.