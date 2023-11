“Construí este sueño todos los días”: la emoción de Valentina Toro tras ganar oro en Santiago 2023

Durante esta jornada de sábado, Valentina Toro le dio la medalla de oro número 11 al Team Chile gracias a su gran actuación en el karate de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La representante nacional derrotó por un resultado de 8-0 a la cubana Baurelys Torres en final de la categoría -55 kilos y se subió a lo más alto del podio panamericano.

“Este oro se lo debo a toda mi gente, a todos los que vinieron a apoyar, ha sido un trabajo súper duro en un año difícil, es muy emocionante lo que viví, fue único, gané la final por diferencia máxima, es inexplicable”, señaló la karateca chilena, entre lágrimas, tras su exitoso combate.

“Ha sido un trabajo enorme de años. No pude ir a los Juegos de Lima 2019, me quedé abajo, no clasifiqué, fui paciente y dije que estos Juegos en casa no se me iban a escapar, trabajé duró, construí este sueño todos los días”, indicó respecto a los esfuerzos que hizo para decir presente en Santiago 2023.

Por último, Valentina Toro recordó los momentos frustrantes que vivió en su preparación para disputar estos Panamericanos y lograr el oro. “En todos los entrenamientos lloro, porque soy muy perfeccionista, me frustro mucho, me ha tocado sufrirla, pero ahora es cuando todo vale la pena”, concluyó.