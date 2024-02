Reconocido director de Hollywood se encuentra hospitalizado en Punta Arenas

Santiago

El director de cine y doble de acción estadounidense, Mike Gunther, se encuentra internado en estado crítico en la ciudad de Punta Arenas, Chile.

Según explicó el medio local El Pingüino, el norteamericano se encontraba en la Antártica cuando comenzó a sentir malestar producto de una hemorragia digestiva, por lo que fue trasladado de inmediato a la capital de Magallanes.

Cabe destacar que Mike Gunther es reconocido por su trabajo como director adjunto en producciones como “Transformers: The Last Knight” (2017), “Star Trek Beyond” (2016) o “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (2021).

Además, dirigió la saga “Rogue Warfare” y se desempeñó en conjunto con actores como Danny Trejo y Bruce Willis.

Por el momento, se confirmó que el cineasta se encuentra en la Unidad de Pacientes Críticos de una clínica privada de la ciudad del extremo sur del país.