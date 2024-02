Matías Bize realizará taller de cine en el GAM: “Hablo del proceso completo de una película”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con el cineasta chileno Matías Bize, director de El Castigo, quien nos habló sobre su taller de cine en el GAM.

La cita será este 15 de febrero y tiene por título Cómo hacer tu primera película. “Está pensado para estudiantes de cine, creadores o gente que se quiera acercar al cine, saber cómo funciona esto detrás de las cámaras”, comentó el artista al inicio de la conversación.

“Yo hablo del proceso completo de una película, desde la idea hasta el estreno, pasando por ensayos y trabajo con actores. Sobre todo, intento bajarlo a lo real: cuál es una buena estrategia para hacer una buena película”, dijo.

La experiencia de Matías Bize a disposición de cineastas noveles

Matías Bize compartió parte de su historia haciendo películas y aseguró que “me las he arreglado de alguna manera para hacer 8 películas, a veces grandes y otras, chicas”.

“Filmé hasta en pandemia, cuando no se podía salir a comprar. Básicamente son estrategias y ejercicios de cómo poder llevar a cabo una idea para convertirla en una película finalmente”, expresó.

En esa misma línea, Bize relató cómo fue el proceso de filmación de Sábado, su ópera prima. De acuerdo al director, esa obra tiene mucho que ver con el taller y la estrategia que plantea.

“Yo estaba terminando la escuela de cine y me di cuenta de que para ser director, más que tener título o una carrera, había que tener una película bajo el brazo. No tenía padres millonarios que me pudieran financiar una película, ni tampoco tenía un currículum para ganarme un fondo. Entonces dije, ‘haré una película sin dinero’”, expresó.

“Hicimos un plano secuencia, que significa que la cámara empieza a grabar y no corta hasta el final, es como una obra de teatro. La hicimos con una cámara que es mucho peor que cualquier cámara de los teléfonos que tengamos hoy en día”, recordó Matías Bize, quien también mencionó que el presupuesto de esa cinta fue solo de $30.000.

“Esa película me convirtió en director. Gané muchos premios, viajé por el mundo y en Chile la película tuvo harta influencia en directores jóvenes y toda una generación. Además, me permitió hacer mi segunda película, que fue En la cama”, agregó.

Para participar en el taller, hay que realizar una inscripción a través de la web de City Lab, la que tiene un valor de $50.000 “Este taller es presencial, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde”, detalló Bize.