¿Marvel o DC? Aseguran que Henry Cavill firmó con estudio para película de superhéroe

Henry Cavill, conocido por su icónico papel como Superman en el universo cinematográfico de DC Comics, podría estar considerando unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Aunque durante años ha estado vinculado a rumores sobre su posible participación en proyectos de Marvel, recientes especulaciones sugieren que esto podría hacerse realidad.

Tras su breve regreso como Superman en Black Adam, Cavill ha confirmado que ha dejado definitivamente el papel de Hombre de Acero en el universo de DC Comics. El director James Gunn está preparando un reinicio del personaje con David Corenswet liderando la película Superman: Legacy (2025).

Sin embargo, esto no significa que Cavill haya abandonado el mundo de los superhéroes por completo. Recientes rumores sugieren que el actor ha aceptado un papel en un futuro proyecto de Marvel Studios, aunque el personaje en cuestión aún no se ha revelado oficialmente. Inicialmente, se especuló sobre su posible interpretación del Doctor Doom en un reinicio de Los Cuatro Fantásticos, pero parece que esto no será el caso.

Las posibilidades sobre el papel que Cavill podría desempeñar en el vasto universo del UCM son infinitas, especialmente con el Multiverso en juego y proyectos como un reinicio de X-Men, Spider-Man 4 y Blade en desarrollo. ¿Podría interpretar a un nuevo héroe, un antihéroe o incluso a un villano inesperado? Hasta ahora, los rumores han sugerido personajes como Capitán Britania, Cíclope, NOVA, Hiperión o Gladiador, pero nada se ha confirmado oficialmente.

Mientras tanto, Cavill continúa con su carrera cinematográfica, participando en proyectos como Argylle de Matthew Vaughn, The Ministry of Ungentlemanly Warfare de Guy Ritchie y una comedia romántica llamada The Rosie Project. Además, está trabajando en el reinicio de Los Inmortales (Highlander) con el director Chad Stahelski.