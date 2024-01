Christell Rodríguez tras el éxito de “Dubidubidu” en Japón: “Ha sido brutal”

Santiago

En las últimas semanas, una canción de la cantante chilena Christell Rodríguez se viralizó y causó furor en redes, llegando a tal punto, de liderar rankings en nada más ni nada menos que en Japón.

La canción se trata de “Dubidubidu”, un éxito que la fonoaudióloga solía cantar cuando era una pequeá y era parte del programa Rojo fama contrafama a principios de los 2000.

En una conversación con LUN, Christell habló sobre su éxito y las impresiones que le ha dejado el ranking al otro lado del mundo.

“Ha sido brutal. Todos los días es algo nuevo”, dijo la joven sobre el furor del “Dubidubidu”.

Sobre el origen de la propagación de la canción, Christell aseveró que “sólo sé que empezó dentro de una comunidad de videojuegos. Alguien subió una animación de un personaje bailando esta canción. Luego empezaron a salir videos de este gatito que mueve la cabeza al ritmo de la canción y ahí volvió a explotar y empezó a irse a otros lados, a Asia principalmente”.

“Después me llegó a mí, indicando que la canción estaba viral en TikTok. Como la canción no estaba en Spotify (después fue subida por Warner Music), el audio no era de nadie, así que no salía mi nombre ni nada”, añadió la cantante.

De igual manera, la joven explicó que “partió un poco antes de Navidad y se ha expandido mucho. Por eso subí un video de la presentación que hice en ‘Rojo’. La gente me empezó a etiquetar. Así se enteraron de que era yo quien la cantaba”.

“Algo bueno saldrá”

El tema es parte de su primer disco homónimo, el cual lanzó cuando tenía tan solo 5 años.

“Sé que había personas que decían que la canción era buena, otros que no le tenían tanta fe, así que fue la última canción en entrar al disco a grabar”, dijo Christell.

“No creo en las casualidades, así que creo que algo bueno saldrá de toda esta locura. Estoy feliz y muy agradecida de las personas que se dieron cuenta de que era mi canción y me empezaron a etiquetar y que -hasta el día de hoy- me etiquetan o comentan que yo la canto”, sumí.

El éxito por la canción fue tal nivel, que Christell explicó que un momento tuvo apagar las notificaciones de su celular. “Estaba estudiando para mi defensa de título (de fonoaudióloga). Mi celular vibraba y como que me desconcentraba. Pero no me puedo quejar”, añadió.

Con respecto a si le gustaría ir a Japón, la joven confesó que “claro que sí me gustaría que me invitaran a Japón, de por sí toda la cultura asiática me llama mucho la atención. En Corea del Sur la canción está número 13 del ranking y yo amo el Kpop y en mayo voy a Corea en un viaje grupal de mujeres”, finalizó.