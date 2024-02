Trump enfrentará en marzo el primer juicio penal en contra de un expresidente de Estados Unidos

Nueva York de EEUU

El candidato republicano Donald Trump ya conoce la fecha en que enfrentará el primer juicio penal contra un expresidente en Estados Unidos. Un juez de los tribunales de Manhattan en Nueva York, indicó que el 25 del mes venidero comenzará las partes a exponer ante un jurado. El caso penal se vincula a los eventuales pagos que hizo el multimillonario a la actriz porno Stormy Daniels para que no hiciera pública una relación extramatrimonial en 2006. El exmandatario de 77 años está acusado de 34 cargos.

El magistrado del Tribunal de Distrito de Manhattan antes había denegado la petición de Donald Trump de desestimar los cargos penales. La acusación fue presentada en abril de 2023 por el fiscal del distrito a partir de la denuncia realizada por Stephanie Clifford, la actriz de cine para adultos. El caso es la primera de las cuatro imputaciones que afectan al expresidente de Estados Unidos. El revuelo mediático por el juicio penal en nada han afectado la campaña del republicano, quien es el favorito para la elección presidencial.

Trump niega que tuviera una relación sentimental con Clifford y asevera que los casos nunca hubieran avanzado en los tribunales si no fuera candidato presidencial nuevamente. Sobre el multimillonario recaen 91 cargos penales en diferentes procesos judiciales, sin que eso haya afectado su popularidad. Las encuestas en EEUU lo dan como claro favorito para ser el postulante del Partido Republicano y con una ventaja sobre el actual gobernante, el demócrata Joe Biden, en la ruta hacia la Casa Blanca.

El caso se fundamenta en el pago de 130.000 dólares que hizo Donald Trump en 2016 a Stormy Daniels, buscando que no hiciera pública su relación y evitar su desprestigio. En EEUU ese tipo de entrega de dineros no es ilegal, pero el multimillonario los identificó como “honorarios jurídicos” en la contabilidad de su grupo económico Trump Organization. The Washington Post señala que el juez Juan Merchán dijo esperar que el juicio dure unas seis semanas, en medio de las críticas de los abogados defensores.