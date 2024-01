Donald Trump es condenado a pagar millonaria indemnización a escritora por difamación

El expresidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, fue condenado a pagar US$ 83,3 millones a la escritora E. Jean Carroll, por difamarla y negar las acusaciones de violación que ella presentó en su contra.

Recordar que la columnista, de 80 años, solicitaba US$ 10 millones por daños a su reputación debido a declaraciones públicas que realizó el exmandatario en 2019, en torno a la publicación de un libro y un artículo en los que ella relató que fue violada por el republicano en unos almacenes en 1990.

Getty Images | E. Jean Carroll saliendo del tribunal tras conocerse veredicto contra Donald Trump / Michael M. Santiago Ampliar

En ese entonces, Trump comentó que la escritora “no era su tipo” y que había inventado la violación para “vender su nuevo libro”. Ante esto, Carroll manifestó en el juicio que “destrozó mi reputación”.

“Apelaré”

Los US$ 83,3 millones se desglosa en US$ 65 millones en daños punitivos por actuar maliciosamente, US$ 11 millones por reparación al afectar su reputación y US$ 7,3 millones por daño emocional.

Donald Trump calificó la decisión del jurado de “absolutamente ridículo” en una publicación en su red social, Truth Social, según consignó CNN. “Estoy totalmente en desacuerdo con ambos veredictos y apelaré”, aseguró.