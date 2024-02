“Lo tomo como una herencia”: Mariel Mariel aborda conexión familiar con Víctor Jara

El Festival de Viña 2024 está a la vuelta de la esquina. Por eso, en el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de recibir a la cantante Mariel Mariel, quien representará a Chile en la Competencia Folclórica de la Quinta Vergara.

Cuerpo y guitarra es el nombre de la canción de esta compositora chilena, quien en sus propias palabras se siente “tan contenta y agradecida de este momento, porque es muy auténtico”.

“Hace unos años viví en México, pero me devolví acá. Luego me convertí en mamá y vino un momento de encariñarme mucho con el lugar al que pertenezco. Así empezaron a salir estas canciones, a las que le llamamos flow de raíz para marcar una diferencia con flow latino, que es como le llamábamos a los discos anteriores”, aseguró Mariel Mariel.

El debut en el Festival de Viña del Mar

De acuerdo a la artista chilena, Cuerpo y guitarra es “un homenaje tan lindo a tantas cosas a la vez”.

“Esta canción es muy chilena y el hecho de poder representarla en la competencia folclórica es un honor para mí. Estoy súper contenta y emocionada, porque es una canción nostálgica también”, comentó.

En esa misma línea, la cantante aseguró estar emocionada de cara a su debut en la Quinta Vergara. “Lo único que quiero es poder disfrutarlo y poder dominar esta emoción. La canción significa tantas cosas para mí, que quiero ser como esas artistas que logran llorar y cantar al mismo tiempo, no sé si pueda”, confesó.

La relación de Mariel Mariel y Víctor Jara

Mariel Mariel escribió la canción en Valparaíso, a fines de la pandemia. La inspiración surgió a partir de su lectura del libro Víctor, un canto inconcluso, el que aborda la historia de Víctor Jara contada por su viuda, Joan Turner. Sin embargo, el tema también tiene una conexión personal con su historia: el icónico cantante fue amigo de su familia.

“Con los años fui descubriendo esta historia familiar que no se contaba tanto. Eran como estas historias que tienen un dolor en el corazón también. Los abuelitos son muy callados, entonces empecé a sacar con tirabuzón esta historia”, relató.

“Una vez, le escribí un mail a mi papá - el destacado músico chileno, Pedro Villagra - cuando vivía en México y me envió una carta larga. Ahí entendí que este amor que yo sentía como una chilena más por Víctor Jara y toda la música que nos dejó, tenía una hebra más que me conducía directo a mi familia. Lo tomo como una herencia, y como herencia, me siento millonaria”, añadió.