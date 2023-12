En prisión preventiva se mantiene el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, imputado por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.

Al exRenovación Nacional se le acusa de desviar más de $760 millones de pesos, encontrándose una importante suma de dinero en efectivo en su vivienda.

Según la declaración del exjefe comunal, a la cual ADN tuvo acceso exclusivo, este sí recibió sobres con dineros desde VitaDeportes, pero no en los montos ni la frecuencia que se ha mencionado. “Los VITAS fueron organizaciones muy valoradas por la comunidad y que prestaron servicios reales y muy útiles a los vecinos de Vitacura”, partió Torrealba.

“Quiero ser enfático en señalar que no se crearon con la intención de obtener dineros indebidos a través de ellos”, agregó.

Asimismo, declaró que si bien “jamás me apropié de dineros de la Municipalidad de Vitacura, reconociendo, al igual que lo hice en mi primera declaración, que sí recibí sobres con dineros provenientes de Vitadeportes desde el año 2018 hasta fines del año 2020, los que fueron esporádicos y con montos considerablemente más bajos que los que se indicaron en la audiencia de formalización”

En ello, explicó que estos dineros “fueron utilizados en las actividades de las organizaciones comunales y en gastos de emergencia que surgieron durante la pandemia”, añadiendo que “todo esto partió, porque me parecía injusto tener que pagar esos gastos con mi propio dinero”.

Pese a esto, Raúl Torrealba admitió que “los gastos efectuados por este concepto no fueron registrados, de modo que no podría decir de manera específica en que se utilizaron. Se utilizaban en gastos varios del momento o imprevistos”.

“Hay varias personas que aprovecharon de obtener un beneficio propio...”

Por otro, Torrealba indicó durante su segunda declaración ante la Fiscalía que respecto a la “cantidad de oportunidades y montos que de ese modo se utilizaron, no recuerdo, pero de un modo genérico puedo indicar que deben haber sido unas 7 u 8 veces por año, y de aproximadamente $1.000.000 a $1.200.000 y en solo una oportunidad recuerdo haber recibido algo más, la suma de $2.000.000 aproximadamente”.

Según el exalcalde, estos dineros “los utilicé siempre en actividades de las organizaciones comunales y en gastos de emergencia que surgieron durante la pandemia. A su consulta, no tengo certeza absoluta del detalle en que utilicé esos dineros, pero no los utilicé en gastos propios, pero no lo puedo asegurar, pues de alguna forma, en alguna oportunidad, se puede haber confundido el dinero recibido de ese modo con el propio, pero jamás lo solicité ni utilicé con la finalidad de usarlos personalmente”.

Además, y pese a confirmar haber recibido sobres con dineros, Raúl Torrealba descartó haber recibido estos montos de “forma permanente. Así, conforme se me indica, no recibí $36.000.000 de pesos en cada uno de los años 2011 a 2013, y tampoco recibí la suma de $60.000.000 en cada uno de los años 2014 a 2020, conforme los hechos por los cuales se me formalizó la investigación”.

También sostuvo respecto a las rendiciones de las subvenciones ”que todos los dineros siempre estuvieron respaldados y jamás supe de la existencia de boletas falsas”.

“Creo, a partir de esta investigación, que hay varias personas que aprovecharon de obtener un beneficio propio del desorden existente en Vitadeportes, Vitaemprende y el Consejo Local de Deporte, sin que yo estuviera al tanto de dicha situación, pero insisto, no fue al revés y no me beneficié ni recibí dineros para uso personal”, añadió.

Finalmente, y ante las acusaciones que afirmaban que el exjefe comunal enviaba a conductores a depositar, el imputado aseguró que “efectivamente esto ocurrió así, solo que los dineros venían de mi sueldo o de mis inversiones, para lo cual tenía cuentas bancarias en 4 bancos y no de los sobres que me entregaban como se afirma en la formalización”.

“Ese dinero en particular de los sobres, siempre lo guardé en el cajón de mi oficina en la municipalidad y siempre los usé en las actividades o emergencias o municipales ya mencionadas”, cerró.