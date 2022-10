Matías Bize y su nueva película “El castigo”: “Plantea un tema muy profundo y tabú, el de las madres arrepentidas”

El pasado miércoles se llevó a cabo la avant premiere de la nueva película del director nacional, Matías Bize, “El castigo“. Debido a esto, Ciudadano ADN conversó con el realizador y los protagonistas del filme, Antonia Zegers y Néstor Cantillana.

La actriz nacional señaló que “es muy bonito lo que pasa con esta película, es removedor. La gente sale ávida de hablar, que es la gran catarsis que hace el personaje que me toca interpretar”.

En la misma tecla, Néstor Cantillana afirmó: “Eso es lo más interesante de este oficio, sobre todo cuando tú como realizador no pretendes genera respuestas, sino que instalar preguntas, sobre todo incómodas, con temas que muchas veces no se quieren tocar”.

“Una historia que te agarra y no te suelta”

Bajo ese contexto, Matías Bize expresó estar “feliz” con lo sucedido el pasado miércoles en el Teatro Oriente y expuso que incomodar “es un poco la misión del arte, del cine, generar preguntas, conversación y reflexión”.

“Estamos muy felices, porque pasan dos cosas con la película: es una historia que te agarra y no te suelta mientras la estás viendo y después permanece en el espectador y eso es lo mejor que nos puede pasar”, complementó.

En esa línea, el director de “El castigo” detalló: “Hay algo que me dijeron que me llena de orgullo. La gente me dijo ‘me encantan tus películas, pero esta es la que más me gusta, me removió, esta me interpeló’ y eso es súper bonito que suceda y me dan ganas de seguir haciendo películas”.

“Un tema muy profundo y tabú”

Respecto del argumento del filme, Matías Bize relató: “Es la historia de una pareja a la que se le pierde un hijo en un bosque en el sur, hermoso pero amenazante a la vez, y está enmarcada en una historia de suspenso y ahí nos invita y nos plantea un tema muy profundo y tabú, que es el de las madres arrepentidas”.

Respecto a este último punto, Antonia Zegers puntualizó: “Ocurre un silencio en la película cuando se habla de este tema, que es la ambivalencia de los sentimientos de la maternidad, que para el hombre ha estado mucho más permitida que para la mujer”.

“Hay como un mandato bíblico, que también creo es social, de control, de ándate a tu rincón y cría a tus hijos y sé muy feliz, porque esto es para que seas muy feliz, y eso es lo que tienes que hacer y si además tienes que trabajar, que no se note que estás criando al mismo tiempo”, agregó la actriz.

“Hoy hay una cantidad de madres que pueden no estar del todo arrepentidas, pero sí colapsadas, con una sensación de carga y de soledad, en la ambivalencia de decir no sé si esto me está gustando tanto”, sumó.

En ese sentido, Zegers sostuvo: “Es importante que podamos instalar la crianza como en un espacio social-colectivo, que yo no esté sola si yo lo estoy pasando mal, porque eso es una doble carga y genera las peores heridas interiores”.

El rol del hombre

Asimismo, Néstor Cantillana manifestó: “Es como que no fuera suficiente ser pareja y no tener hijos. Hay muchas veces una necesidad impuesta por la sociedad en la que vivimos, de cumplir ciertas etapas, porque si no, la presión social de cuando y si tienes un (hijo), cuándo viene la parejita y muchas cosas que son presiones”.

“En esta película también se ve claramente el rol del hombre (…) que es sacarse la mugre trabajando y ser el mejor papá que puede ser el fin de semana”, comentó el actor.

Finalmente, Antonia Zegers hizo una invitación a todos y todas a que vayan “este primer fin de semana” a ver la “El Castigo”, “porque es chacal la cosa en el cine, uno compite como con “Avatar”, entonces es súper duro y el primer fin de semana es súper relevante”.

La película “El castigo”, del director chileno Matías Bize, protagonizada por Antonia Zegers, Néstor Cantillana, Catalina Saavedra, Yair Juri y Santiago Urbina, ya se encuentra disponible en las salas de cine del país.