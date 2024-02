Kenita Larraín llora al recordar el fallido matrimonio con Iván Zamorano: “Yo era la mala de la película, todo lo que aguanté, fue heavy”

“En ese momento era la mala de la película si no me casaba”, fue parte de lo que recordó la numeróloga y actual panelista de farándula, Kenita Larraín, al referirse al fallido matrimonio con el exfutbolista Iván Zamorano, enlace que debía celebrarse el 14 de febrero de 2004 y que fue cancelado públicamente un día antes.

Así, a exactos 20 años del hecho, Kenita Larraín aseguró que “fue difícil, pero fue la mejor decisión de mi vida”, y entregó algunos detalles de lo que vivió en ese momento, llegando a emocionarse hasta las lágrimas.

Todo ocurrió en el programa Sígueme de TV+, donde junto a sus compañeros de panel -en el que también estaba Daniella Campos, otra expareja de Zamorano- conversó sobre los hechos que llevaron al fin de la relación y los expuestos y convulsionados días que vivió después de que se supiera del quiebre.

“La prensa, en eser minuto en un país machista, me hicieron trizas, era la mala”, señaló sobre lo mal que fue tratada por los medios de comunicación, agregando que sin embargo, no concretar el matrimonio con el ídolo deportivo fue la mejor decisión que tomó en su vida.

La Segunda Ampliar

“Ahora, que han pasado 20 años, es como decir qué bueno que la mala de ese momento tomó esa decisión para que cada uno pudiera tomar su propio camino, en forma separada, ser felices y formar nuestras familias”, indicó.

Kenita recordó difíciles momentos junto a Zamorano

La numeróloga además recordó difíciles y duros momentos en la relación con el exfutbolista, señalando que actualmente no toleraría algunas cosas. “Hoy no aguantaría que nadie me zamarrée, ni que me maltratara, porque diría ‘hasta acá llegamos’. Sabría poner límites”, aseguró.

En tanto, se emocionó hasta las lágrimas al recordar el aguante que tuvo tras el terremoto mediático que significó en su vida terminar la relación con Zamorano.

“Yo siempre era la mala de la película y eran tantas, pero tantas versiones que te llegaban a descalificar. Tuve un aguante… por eso me caen lágrimas, por todo lo que aguanté. Fue heavy”, puntualizó.