Hace exactamente 20 años, el 12 de febrero de 2004, el mundo del espectáculo chileno se conmocionó con la noticia de la cancelación del matrimonio entre María Eugenia “Kenita” Larraín e Iván Zamorano. Este evento, que marcó un antes y un después en la farándula nacional, sigue siendo tema de conversación y polémica.

Fue en la edición de este lunes de País ADN, que el conductor del espacio, Aldo Schiappacasse rememoró este momento icónico que no dejó a nadie indiferente en su momento. Es que la boda entre “Bam Bam” y la entonces modelo, estaba programado para ser uno de los eventos más destacados del año, y fue abruptamente suspendido, generando un revuelo mediático.

“No una infidelidad”

Fue el 2023, a 19 años del hecho, que Kenita Larraín abordó las razones que la llevaron a cancelar su matrimonio con Zamora, descartando tajantemente que no fue por una infidelidad suya, como se indicó al inicio de los 2000.

Según la también ingeniera, la relación con el futbolista ya venía deteriorándose, y momentos complejos llevaron a la pareja a decidir poner fin al compromiso una semana antes de la boda.

“Zamorano fue un gran maestro, que me enseñó, a través del dolor, porque lo pasé mal al final de la relación. Pero me enseñó a amarme más. Y yo, si estoy acá, siento que por mucho tiempo callé, cubrí cosas que me dolieron mucho. Yo me sentía que era un ser humano inferior a él. Y hoy entiendo que nadie es inferior”, expresó Larraín durante su paso por el programa El Purgatorio.

En el recuerdo colectivo de Chile, el quiebre de Kenita Larraín e Iván Zamorano sigue siendo uno de los momentos más icónicos y polémicos de la farándula, dejando abiertas las puertas a especulaciones y debates incluso dos décadas después.

La Segunda Ampliar

El fallido matrimonio

Tras una comentada relación entre Iván Zamorano y Kenita Larraín, dos de los personajes protagonistas del espectáculo nacional por aquel entonces, a mediados del 2003, la pareja anunció su esperado matrimonio, evento que se llevaría a cabo el Día de los Enamorados (14 de febrero) del 2004 en el Palacio Cousiño de Santiago.

Sin embargo, dos días antes de la boda, los diarios impactaron a la población anunciando el inesperado fin de la relación, marca un hito en la farándula nacional.