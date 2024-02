La conmovedora historia del bombero que perdió su casa en los incendios de Villa Independencia mientras combatía las llamas en Quilpué

En medio de la tragedia que desataron incendios forestales y estructurales en la región de Valparaíso, hay miles de historias que conmueven al país. Una de ellas es la de Carlos Valenzuela, un bombero que perdió su hogar mientras ayudaba a combatir otros siniestros que afectaron a la región.

En conversación con Ciudadano ADN, el voluntario narró parte de lo que vivió esa fatídica tarde del 2 de febrero en que se iniciaron los incendios. Valenzuela estaba en su casa ubicada en la Villa Independencia, en la comuna de Viña del Mar, donde a eso de las 15.00 horas le tocó dirigirse a su unidad de bomberos ubicada en Quilpué para acuartelarse ante los primeros focos.

“Estaba combatiendo las llamas cuando me vengo a enterar de que las llamas ya habían llegado al sector donde vivo a eso de las 10 de la noche, sin tener la certeza de que a esa hora ya se había quemado mi casa”, narró.

El bombero contó que había mala conexión para comunicarse y sus demás compañeros le ofrecieron llevarlo de vuelta a la compañía. “Yo les dije que no, que siguiéramos combatiendo las llamas, ‘sigamos adelante’”, sostuvo.

Más tarde, cuando ya se habían retirado del lugar de incendios, “le pedí a un voluntario que me compartiera wifi y ahí confirmé que mi casa se había quemado. Obviamente, ahí me desmoroné, me puse llorar y mis compañeros me contuvieron”, señalo.

Según detalló, al momento del accidente, su familia se encontraba de vacaciones en el sur, por lo que no había nadie en su casa. Se enteraron por las noticias que los incendios estaban cerca y fue un tío, vecino de su terreno, el que les confirmó que su casa fue afectada por las llamas.

Hoy Carlos Valenzuela se encuentra allegado en la casa de un familiar junto a su esposa e hijos, pero comentó que “estamos un poco en el limbo, tenemos la incertidumbre de si es que podemos volver ahí o tenemos que buscar otro terreno”.