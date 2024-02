Este martes el mundo del espectáculo se vio remecido por el quiebre de la emblemática pareja conformada por la argentina Nicki Nicole y el mexicano Peso Pluma.

El cantante de Ella baila sola y la trasandina habían sido el centro de una serie de rumores que incluían acusaciones de infidelidad, esto, a raíz de un video del intérprete de corridos tumbados con una mujer en Las Vegas durante el Super Bowl.

Sin embargo, y tras la viralización del registro, fue la misma Nicki Nicole quien confirmó el quiebre con Peso Pluma, a través de una sentida storie en su cuenta de Instagram.

“Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto...Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, se sinceró la argentina, sin antes agregar: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”.

Captura Ampliar

El apoyo de Amar Azul

La reacción de los seguidores de ambos artistas no se hizo esperar, incluyendo hasta a prestigiosas bandas latinas. En concreto, fue el grupo de cumbia argentino Amar Azul el que solidarizó con su compatriota, arremetiendo con todo contra Peso Pluma.

“¿Este es tu ídolo?”, manifestó la agrupación nacida en un post de Instagram en donde compararon a los bonaerenses con el mexicano. En específico, en una fotografía se indica que mientras Amar Azul es “re fiel”, el mexicano “engañó a nuestra Nicki”.

En la misma se indica que el cantante de Lady Gaga no “tiene frase” lo que lo hace “re fome” y además, se afirma que “está de moda” por lo que “aguante Marco Antonia Solís”.