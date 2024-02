Caso Lexus: Poder Judicial se refiere a polémica compra de autos de lujo para ministros de la Corte Suprema

En respuesta a las críticas generadas por la aprobación de la compra de autos de lujo marca Lexus para los ministros de la Corte Suprema, la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial emitió un escueto comunicado para aclarar la situación.

Según la entidad, la decisión de renovar los vehículos institucionales fue resultado de un proceso de evaluación liderado por la Corporación Administrativa del organismo estatal.

En el comunicado, se destaca que el proceso aún no ha concluido, y los recursos fiscales asignados por el Ministerio de Hacienda para esta adquisición específica aún no se han ejecutado. “Este proceso no ha culminado, por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto para este preciso fin”, señala el escrito.

Pese a estas escuetas palabras, desde el Poder Judicial no aclararon si el proceso de adquisición de estos autos de lujo seguirá en marcha.

Antecedentes de la controversia

La polémica surgió cuando se anunció la adquisición de vehículos de la marca Lexus, modelo ES300h, por un valor total de $1.253 millones. Cada automóvil tiene un precio de lista de $56.990.000. A pesar de las críticas, la Corte Suprema destacó que este modelo fue elegido por ser híbrido, cumpliendo con un requisito fundamental del máximo tribunal para avanzar hacia una justicia más sustentable.

lexus Ampliar

El Presidente de la Corte Suprema, junto con otros ministros, tuvieron la oportunidad de probar el vehículo la semana pasada, y tras una votación, se aprobó la adquisición con 11 votos a favor y 2 en contra. El modelo cuenta con características destacadas, como un motor híbrido de 2.5 litros, tecnología de retrovisores digitales, detector de punto ciego, sensores de estacionamiento y asistente de partida en pendiente.