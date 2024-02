Arturo Vidal insiste en sus críticas a la suspensión de la Supercopa: “Cuando estábamos jugando no estaba pasando nada” / ERNESTO GUEVERA/ AGENCIA UNO

Santiago

Arturo Vidal utilizó sus propias redes sociales para responder a la serie de críticas que recibió tras cuestionar que la Supercopa ante Huachipato se suspendiera, debido a los incidentes en el Estadio Nacional.

“Hablé como jugador, como lo que vi en el partido. Claramente, me molestó que terminaran el partido, porque cuando estábamos jugando no estaba pasando nada. Ellos dieron el pie de que comenzara el segundo tiempo. Si comenzó el segundo tiempo y no pasó nada, ¿por qué lo paran?”, aseguró en su canal de Twitch, enfatizando su molestia en el proceder de las autoridades.

“Si el partido empieza y dejan la cagá (sic) en el minuto 25, se termina en el minuto 25 y no se juega más, pero no esperemos y esperemos. Si queda la cagá, se para y chao, se termina el partido. Eso es lo que me molestó”, dijo Arturo Vidal, quien igualmente no defendió el actuar de los fanáticos de Colo Colo.

“Faltando 12 minutos para levantar la copa, queríamos terminar el partido y nada más, pero claramente los desórdenes no pueden pasar, ojalá no pasen nunca más en el fútbol chileno. Ojalá pongan medidas fuertes para los hueones que hacen estas cagadas, esto no puede pasar”, concluyó el “Rey Arturo”.

Arturo Vidal en stream contando el por qué de sus declaraciones y su parecer frente a los hechos de violencia en el Estadio Nacional. ¿Qué opinan? pic.twitter.com/0ZUtWJ6ci5 — Pato Figueroa (@soypatofigueroa) February 14, 2024

Arturo Vidal le respondió a Jaime Pizarro

A través de la misma plataforma, el volante nacional apuntó a las críticas del Ministro del Deporte en torno a lo que dijo tras la suspensión de la Supercopa.

“Esa visión de lo que era el partido no se correlacionaba con lo que estaba sucediendo (...) Debió condenar la violencia, en todo lo ocurrido, hubo fuego y daños de la infraestructura”, comentó Jaime Pizarro a TVN, cuestión que indignó a Arturo Vidal.

“Se mete con lo que dije yo. No debe tener trabajo que hacer, no cacho. Es una lata, lo encuentro una buena persona, pero si se meten conmigo, eso no va”, explicó furioso el volante de Colo Colo.