Martín Lasarte afronta su duro presente como entrenador cesante: “Otros técnicos pueden elegir, yo no tengo esa posibilidad”

Chile

Martín Lasarte, ex DT de la selección chilena, se refirió a su presente como entrenador cesante, situación en la que se encuentra desde abril del 2022, cuando se concretó su salida de La Roja.

Este viernes, “Machete” reconoció que en el último tiempo no ha recibido ofertas para dirigir cerca de su país natal, Uruguay. “Lo último que he tenido es de estas cosas medias extrañas, de tierras lejanas, donde a mí ya me ha tocado un par de veces y hay que estar fuerte anímicamente, es bravo alejarte otra vez. Uno quiere quedarse un poco más cerca (de Uruguay)”, señaló en diálogo con Carve Deportiva.

“Hay otros técnicos que pueden elegir. En el caso mío, no tengo esa posibilidad. La verdad es que no he tenido muchas ofertas últimamente, pero eso no quita que el día de mañana suene el teléfono”, agregó el estratega que fue tres veces campeón con Universidad de Chile entre 2014 y 2015.

Por último, Martín Lasarte reveló cuál es su entrenador favorito actualmente. “Como técnico me gusta mucho Jürgen Klopp. Junta muchas de las cosas que yo me siento identificado”, concluyó.