A Iván Duque lo separaban 27 años de Sebastián Piñera. Hacían gracia de ello ambos cuando se juntaban, sea por cuestiones laborales, como cuando coincidieron ambos en las presidencias de Colombia y Chile, respectivamente; o por observaciones lúdicas en espacios de distensión, como cuando hace algunas semanas el colombiano viajó a Santiago para realizar unas conferencias: “Él y Cecilia me invitaron a quedarme en su casa, estuve con el una semana. Viajé con él en el helicóptero, fuimos a la Viña Santa Rita, sobrevolamos Santiago, me contó mucho de los proyectos que ejecutó, todo, además, con esa forma meticulosa en la que él comandaba su helicóptero Robinson. Para mi fue una experiencia única”.

Lo contó este jueves, en ADN Hoy. Antes, agregó más: “Es increible que el lunes estábamos en una videoconferencia con Sebastián, verlo lleno de energía, de vitalidad, y hoy estar prácticamente despidiendo este paso por el mundo terrenal. Pero como decía él, él siempre pensaba andar liviano de equipaje, pensando en el futuro y que cuando la vida nos llama, sigue la vida eterna. Creo que deja un legado maravilloso para Latinoamérica y para todo el pueblo chileno”.

Duque se encuentra en Oxford, en Inglaterra. Las distancias le impiden llegar siquiera al entierro de Piñera. Algo “doloroso”, reveló, pero que no le impide despedirse: “Hemos tratado de coordinar con presidentes o expresidentes que han tenido la dificultad de llegar es hacer algo con la familia, con el grupo de Libertad y Democracia, en el mes de marzo, para honrar la memoria de nuestro querido amigo”.

En esa semana que estuvo con Piñera y Cecilia Morel sobrevolando la capital, pudo escucharlo como lo había escuchado antes: “Él tenía una visión de un Chile grande, pero vinculado estrechamente con el resto de la región. Él siempre seguía con detalle lo que pasaba en Colombia, Perú, Venezuela, Argentina. Conocía la política, quería conocer a los líderes emergentes, saber de la literatura, de las costumbres. Eso lo hizo ser un amante de América Latina y por eso era un gran latinoamericanista, porque no era una persona que abordada ningún tema sin un grado casi que extremo de profundidad, con el rigor de quien fue un gran académico, un gran hombre de negocios, un político amante de la gerencia pública”.

“La relación con todo lo que lo rodeaba solamente mostraba que Sebastián era un gran amante de la vida”, agregó.

Y la diferencia de edad entre ambos exmandatarios no se notaba en los paseos, aunque Piñera le dijera que tenia la edad de su hija mayor, a lo que Duque le respondía que “era un viejito de 25 años, porque se metía a todo: le encantaba bucear, lo llevé a los arrecifes de Cartagena y le encantaba. El año pasado estuvimos en la amazona ecuatoriana y estaba con su hija Magdalena, curioso, queriendo saber todo de las especies. Fuimos a una granja de mariposas, fuimos a los cultivos de cacao, cómo es que se debían a las comunidades. Yo le dije que era un joven e 74 años, Sebastián. Eso es algo que a mí me sorprendió y para mí fue un referente: era un hombre de inagotable energía y juventud”.

Le contó de cuando aprendió a pilotear, que lo hizo después de haber cumplido 50, que llevaba más de 20 años de experiencia. “Me impresionó lo meticuloso y por la información que se conoce, fue así de meticuloso, tratando de salvar a las personas que iban con él. Fue una persona que siempre estuvo dispuesto a ceder en sus propios intereses y en su vida, si fuera necesario, para proteger la de los demás. Es un hombre que se caracterizó por su heroísmo (...) Si había algo que a él le gustaba hacer era pilotear su helicóptero”.

Viaje a Cúcuta

El expresidente Sebastián Piñera viajó a Cúcuta, Colombia, convocado por el expresidente Iván Duque, para ejercer presión en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, de Venezuela. Fue un acto que hasta hoy significó una responsabilidad que se le atribuía a Piñera por la migración irregular:

“Mirando las cosas en perspectiva y con el rigor de las circunstancias, Sebastián Piñera estuvo en Cúcuta por sus convicciones sus principios y la forma en que entendía el llamado de estar al lado del pueblo venezolano en un momento tan crítico. Él y el presidente Abdo fueron a acompañarme y no a un concierto, que fue una figura que la resistencia democrática creo para darle un contenido cultural a esa lucha. Esencialmente, era estar allí para ejercer presión sobre la dictadura y facilitar el ingreso de la ayuda humanitaria”.

Sobre los costos políticos, señaló: “Sabía que le iba a traer costo político, pero era algo que lo caracterizaba: él tomaba decisiones con convicciones y principios, sin cálculo político, porque estaba haciendo lo correcto”.

“Si alguien vi yo, comprometido, y entendiendo de apoyar al pueblo venezolano en las circunstancias de oprobio que se estaban presentando, fue el propio presidente Sebastián Piñera. Y parte de su legado también es ese: apoyar a los migrantes, al pueblo venezolano, en momentos donde en muchos lugares del mundo a esos migrantes los tratan con xenofobia y desprecio. Él entendía que una parte sustancial de la responsabilidad moral que nos corresponde hoy es ser solidarios y fraternos. Ese sentido de fraternidad en la política social fue algo que lo caracterizó (...) Más allá de la coyuntura, queda el legado de quien supo entender y apoyar la tragedia de los hermanos venezolanos”, cerró.