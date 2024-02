Nicolás Campos hizo historia con dos top 10 en el Mundial de Deportes Acuáticos: “Mejoré exponencialmente mis puestos”

Santiago

La semana pasada comenzó la disputa del Mundial de Deportes Acuáticos, en Doha, donde el Team Chile tuvo una agradable sorpresa en lo hecho por Nicolás Campos en la natación artística.

Todo pues clasificó a dos finales: en el solo técnico, fue octavo con 203.84 puntos; y en el dueto mixto técnico, donde junto a Theodora Garrido superaron el octavo lugar que obtuvieron en el Mundial de Fukuoka para obtener el quinto lugar, siendo esta la mejor actuación de nuestro país en la historia de la disciplina.

“Me sentí muy bien compitiendo, aunque fueron cuatro días bastante duros. Hubo dos días en que tuve que hacer dos rutinas, asi que no sabía como distribuir la tensión. En todas mis rutinas pasé a la final, me siento bastante contento. Es un logro histórico entrar a tres finales mundiales, algo que nunca Chile había logrado. Mejoré exponencialmente mis puestos respecto al Mundial anterior”, comentó desde Qatar un feliz Nicolás Campos en diálogo con ADN TOP KIA.

En la charla, el deportista de apenas 17 años valoró los registros alcanzados en las diversas categorías. “No sé si sorprendido, iba con la mentalidad de clasificar a dos finales, no a la de equipos, que fue bastante inesperada. Con lo del dueto mixto quedé totalmente sorprendido y más aún cuando estuvimos en la final, estuvimos a 3 puntos del tercer lugar. En el solo sabía que iba a pasar a la final, esperaba un puesto más alto, pero el séptimo lugar de la preliminar me dejó contento. Es primera vez que compito en un solo a nivel mundial, lo entrené un mes antes del Mundial, he entrenado muy poquito”, reconoció.

Tras su regreso desde Qatar, la idea de Nicolás Campos es disputar un podio en el Mundial Junior, además de competir en los Odesur. Sin embargo, sus sueños a largo plazo son aún más grandes, pese a que todavía no tiene claro si dedicará su vida a la natación.

“Tengo proyecciones bastante vagas en el deporte. No sé lo que voy a hacer más adelante, pero mi meta es que las pruebas que yo hago no están incluidos en los Juegos Olímpicos. Ahora esperamos que se incorporen los duetos mixtos para Los Ángeles 2028 y competir allí, estamos totalmente capacitados para poder hacerlo”, concluyó el joven nadador nacional.