Ministra Tohá y origen de incendios en Valparaíso: “Hay elementos para decir que pudo haber sido intencional”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, no descartó una posible intencionalidad en los incendios forestales y estructurales registrados en la región de Valparaíso, los que ya han dejado 123 personas fallecidas.

Estos dichos de la secretaria de Estado se dan luego de que el jefe de la Defensa Nacional, contraalmirante de la Armada, Daniel Muñoz, señalara en conversación con ADN Hoy que “hubo una planificación” en los siniestros. “Hay patrones de comportamiento de que hubo una planificación, algo orquestado y organizado”, indicó.

En conversación con T13, la ministra Tohá aseguró que “hay elementos para decir que pudo haber sido intencional, pero son elementos todavía”.

No obstante, aclaró, por otro lado, que “por los elementos que conocemos, no tenemos elementos para decir que ha sido orquestado, pero ciertamente no lo podemos descartar”.

“La investigación técnica y de la Fiscalía es la que tiene que esclarecer en definitiva si hubo intencionalidad y si hubo algún tipo de articulación, que es aún más grave”, aseveró.

“Una cosa es la intencionalidad y el organizarse en conjunto para desarrollar o gatillar un incendio de este tipo, desde el punto de vista penal, es bastante más grave”, prosiguió la titular de Interior.

Finalmente, la ministra Carolina Tohá abordó los dichos del jefe de la Defensa Nacional respecto a la intencionalidad de los incendios, manifestando que “yo creo que él tiene algunos elementos y su experiencia lo hace ver algo así. Todos sabemos en Chile que más allá de las hipótesis que tengamos, lo que establece la verdad son las investigaciones que aquí recién están partiendo”.