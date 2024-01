Desbordes entrega sorpresivo respaldo al Gobierno por seguridad: “La oposición tiene que dejar este discurso de que no han hecho nada, no es verdad”

El exministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), expresó su respaldo a las medidas adoptadas por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para enfrentar la actual crisis de seguridad en Chile.

El exintegrante del gabinete de Sebastián Piñera, en declaraciones a Radio Infinita, destacó que el Ejecutivo “ha tomado medidas correctas” y llamó a su sector a abandonar la idea de que no se ha hecho nada al respecto.

No obstante, Mario Desbordes instó al Presidente Boric a definirse respecto a su coalición, señalando: “Se defina si está con su coalición que cree que todo lo que tiene que ver con seguridad es sinónimo de represión, o apoya a la ministra (Tohá), se afirma en Socialismo Democrático y con la oposición para avanzar en la agenda de temas urgentes”.

Sin embargo, el exdiputado fue más allá y arremetió contra la oposición en el marco de los cuestionamientos al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por la polémica generada por las pensiones de gracia. “Yo no enredaría autoridades que los necesitamos en el rol, además creo que Monsalve está haciendo una buena pega. Por lo tanto, yo intentaría despejar esto, ver quiénes son los responsables, revocar aquellas que están mal otorgadas o donde hay cuestionamiento, mejorar la normativa y apuntar a quien no cumplió bien con ese trabajo. (...) Yo no seguiría intentando sacar al pizarrón un subsecretario que tiene 1500 cuestiones que atender, que está intentando enfrentar la crisis de seguridad, al mismo tiempo de pretender que fuera el responsable de todo esto. Yo creo que no corresponde”, sostuvo.