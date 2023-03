Mario Desbordes afirma que “grupos anarquistas” estuvieron a 10 minutos de quemar La Moneda para el estallido social

El ex integrante de Carabineros y exministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió a los hechos del estallido social de 2019, afirmando que “grupos anarquistas” de todo el país, estuvieron a minutos de quemar La Moneda.

El excandidato presidencial, en conversación con Tu Día, matinal de Canal 13, a raíz del asesinato de la sargento 2° Rita Olivares, comentó la perdida de confianza que ha experimentado Carabineros y relató hechos ocurridos el 29 de octubre del 2019.

“Yo conversaba con los carabineros y me llama un suboficial ese día y me dice ‘estamos a 30 minutos de abrir’. Yo llamo a un coronel y me dice ‘jefe, tenemos 30 minutos de lacrimógena’ (…) estamos en el cuerpo a cuerpo”, expuso Mario Desbordes.

“Había una manifestación de 170, 200 mil personas en Plaza Italia y se desprendieron entre 5 y 7 mil anarquistas muy violentos, hacia el sector del palacio de La Moneda, anarquistas que habían venido de todos puntos de Chile”, agregó.

11 minutos…

En esa línea, el exministro expuso: “Este grupo enfrentó a un contingente de Carabineros de Fuerzas Especiales, que evitaban que pasaran a La Moneda, los Tribunales y el ex Congreso, y llega un minuto que un carabinero dice ‘quedan 15 minutos de lacrimógena y tengo dos opciones: disparar y matar a 50 personas e irme preso o abro las barreras, retiro a los carabineros y se incendia el Palacio de Gobierno’”.

“Gracias a Dios, esos anarquistas también comenzaron a agotarse y cuando le quedaba a Carabineros 10 minutos, los anarquistas aflojan y se retiran. Hubieran empujado 11 minutos y queman el Palacio de Gobierno, los Tribunales y el ex Congreso”, cerró.

Estas palabras de Mario Desbordes sobre el estallido social fueron criticados por el diputado Gonzalo de la Carrera, quien vía Twitter arremetió contra el excarabinero.“El Sandía Desbordes (verde por fuera y rojo por dentro) recién ahora confiesa la verdad. Fue ministro de Defensa y se lo guardó. Inaceptable”, señaló el parlamentario.