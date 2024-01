¿Adele en Chile? El inesperado tuit de DG Medios sobre la cantante que ilusiona a fanáticos nacionales

¿Será que la británica pisará territorio nacional? Adele sin duda es de las grandes cantantes del siglo XXI, dejando marca en la industria de la música mundial con apenas cuatro álbumes de estudio en su carrera.

Ahora, la artista londinense volvió a hacer noticia luego de anunciar que dejará su estancia en Las Vegas, en donde presenta su aclamado show Weekends with Adele, para realizar conciertos en Europa.

En concreto, a través de un post en redes sociales, la artista ganadora de 16 Premios Grammy confirmó que se presentará en Munich, Alemania, durante los días 2, 3, 9 y 10 de agosto de este 2024.

¿Adele más cerca de Chile?

La publicación, como era de esperarse, generó una ola de reacciones, debido a que Adele no acostumbra a salir de gira —la última se registró entre el 2016 y el 2017 bajo el álbum 25—. Es más, este último punto inició una reacción en cadena, en donde los fanáticos de la cantante comenzaron a especular sobre un posible tour mundial, incluyendo a fanáticos chilenos.

Pero dicha situación se vio incrementada luego que la productora DG Medios publicara un inesperado tuit en su cuenta de X (ex Twitter) haciendo referencia al anuncio de la intérprete de Rolling in the deep. “¿Te gustaría verla en Chile?”, señaló la empresa, que luego hizo énfasis

¿Te gustaría verla en Chile? 👀 @Adele confirmó shows exclusivos en Munich, Alemania, los días 2, 3, 9 y 10 de agosto del 2024 🤩



🔗 Más información sobre su residencia en Alemania en https://t.co/DBOV45MvdI pic.twitter.com/mZKF1FH8ix — DG Medios (@dgmedioschile) January 31, 2024

A raíz de este mensaje, cientos de fans chilenos de Adele comenzaron a soñar con una posible primera presentación de la cantante en el país.

