Rodrigo Holgado y su fallido fichaje con la U: “Se demoraron mucho, sentí que no me dieron mucha importancia” / JUAN JOSE MOLINA/AGENCIA UNO

Santiago

Rodrigo Holgado fue uno de los protagonistas en el mercado de pases en el fútbol chileno. Universidad de Chile estuvo muy interesado en sumar al delantero, sin embargo, a pesar de las negociaciones que iniciaron los azules, el traspaso nunca se concretó.

Como resultado, el delantero argentino encontró su nuevo hogar en el América de Cali, club donde debutó el pasado fin de semana con un gol en el clásico ante Atlético Nacional.

En una entrevista con D Sports, Rodrigo Holgado explicó el proceso de su fallida transferencia a los azules. “Tuve llamados, estuve cerca, yo creo, pero la realidad es que el único equipo que realmente se interesó mucho fue América, por eso fue que llegué. Es un gigante de Colombia, el estadio estaba explotado, estoy contento de estar en este club tan grande”, explicó.

El ex Coquimbo Unido también expresó que los “Escarlatas” querían su llegada y él trabajó activamente para que se concretara. ”También hubo interés de Pachuca y yo creo que en la U se demoraron mucho, tardaron mucho y yo sentí que no me dieron mucha importancia, a lo mejor no fue así, pero yo lo sentí de esa manera. Pero nada, contento del lugar que elegí y ojalá seguir metiendo goles”, remarcó el argentino.

Al margen de ello, sugirió que la demora en la transferencia hacia la Universidad de Chile podría deberse a la participación de Gimnasia y Coquimbo, generando cierta confusión en el proceso. Rodrigo Holgado no descartó volver al fútbol chileno, expresando que siempre tendrá en cuenta su paso por el cuadro “pirata”.