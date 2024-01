Mario Salas y la falta de jugadores sub 21: “Es un toque de alerta para empezar a invertir en las divisiones menores” / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Santiago

El arribo de Mario Salas a Ñublense durante esta temporada se ha visto marcado por desafíos en el mercado de pases, donde la regla de jugadores menores de 21 años ha generado complicaciones para el equipo. Dicha norma exige que los jugadores tengan 1.890 minutos de juego, equivalente a 21 partidos.

En declaraciones a TNT Sports, el “Comandante” compartió la complejidad de la situación: “Hemos tenido que recurrir a jugadores de otros equipos para cumplir con la norma. Estamos justamente en eso para poder cumplir con lo que pide la ANFP”, remarcó.

En relación con lo anterior, los chillanejos incorporaron en condición de préstamo a Flavio Moya (18 años), proveniente de la Universidad de Chile, y Benjamín Araneda (18), fichado desde Palestino. Además, están en negociaciones para sumar a Renato Huerta (19), también de la U.

Mario Salas explicó que no es un problema puntual, sino que aqueja a varias instituciones: “Ñublense no escapa al problema de la gran mayoría de los clubes chilenos. Se está transformando en un tema”, aseguró, frustrado por el hecho de tener que buscar futbolistas jóvenes de otros equipos.

“Uno recurre a los grandes, porque la mayoría de los clubes que tienen sus jugadores y pueden cumplir con la regla, no los prestan. Y los grandes facilitan los jugadores que ellos consideran que te tienen que prestar. Generalmente, no son jugadores con minutos en Primera División y, a veces, no han debutado”, remarcó el DT de 56 años, junto con advertir las consecuencias.

“Puede que le pegues el palo al gato, como Ñublense lo hizo con Alexander (Aravena) en su momento o realmente tengas serios problemas para armar el equipo. Es un toque de alerta para empezar a invertir en las divisiones menores”, concluyó Mario Salas.