Fallece Gonzalo Vial Vial a los 88 años, fundador y presidente de Agrosuper

La jornada de este martes, se confirmó el fallecimiento del empresario Gonzalo Vial Vial a los 88 años de edad. Fundador, presidente y controlador de Agrosuper, una de las empresas alimentarias más importantes del país.

Fue fundada en 1955 por el propio Vial Vial en el sector de Lo Miranda de la región de O’Higgins. Allí comenzó a vender huevos ayudado por solo dos obreros y un par de años más tarde se incluyó la venta de pollos vivos.

“No tenía plata, pero me atreví a partir. Sin embargo, no bastaba solo con el atrevimiento, sino que hubo que dedicarle mucho esfuerzo, muchas horas al trabajo y, lo más importante, hacerlo con gusto”, declaró años atrás, en conversación con La Tercera.

Cabe mencionar que, de acuerdo al citado medio, en 1979 fue destacado por Icare como Mejor Empresario y un año después fue premiado por la Sociedad Nacional de Agricultura como Empresario Agrícola.

Mientras que en los 2000, fue merecedor del premio al Desarrollo Social entregado por la Sofofa y, en 2010, fue elegido por la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile como “Empresario Alimentos Bicentenario”, por su aporte al desarrollo del país como potencia alimentaria.

El sentido mensaje de Agrosuper

A través de una declaración pública, Agrosuper despidió a su fundador. En el texto destacan que “su liderazgo y visión de futuro lo llevaron a crear una empresa basada en sólidos principios y valores, con un marcado sello innovador y de excelencia, arraigado en las regiones de Chile”.

Además, subrayan que “durante toda su vida se enfocó en entregar alimentos de la más alta calidad a todas las familias chilenas con el apoyo de sus colaboradores y de tantos emprendedores y proveedores que crecieron junto a Agrosuper”.