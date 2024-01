Gonzalo Lama anuncia su retiro del tenis profesional: “No estoy preparado desde lo mental para seguir”

Santiago

El tenista chileno Gonzalo Lama ha revelado este lunes su decisión de retirarse del tenis profesional debido a una lesión en el menisco de su rodilla derecha que lo obligará a someterse a una cirugía.

En una entrevista con La Tercera, el “León” compartió detalles sobre su determinación y los motivos que lo llevaron a poner fin a su carrera.

“Después del último torneo que jugué, luego de una pretemporada bastante extensa, haciendo las cosas meticulosamente muy bien, tuve la mala suerte de recaer en una lesión que venía trayendo y resultó que tiene que derivar en una operación. Con todo el desgaste que eso implica desde lo mental, desde lo físico, desde la incertidumbre, cosas con las que vengo lidiando hace mucho tiempo”, explicó Gonzalo Lama.

El tenista chileno de 30 años, destacó que su decisión de retirarse fue muy visceral y que, por primera vez, decidió dar prioridad a su salud mental. “No tengo ganas de hacer el esfuerzo que se necesita para volver después de una operación a un nivel que me motiva”, afirmó.

Gonzalo Lama también compartió su perspectiva sobre la etapa que cierra en su vida: “Es una etapa que se termina, pero lo veo con mucha ilusión para lo que viene. Con el tiempo lo voy a echar de menos, todavía soy joven. Quizás podría haber estirado un poco más la carrera, pero en este momento de mi vida no estoy preparado desde lo mental para seguir”.

En relación con su familia, destacó el apoyo crucial que ha recibido a lo largo de su carrera, especialmente de su padre. Sobre la reacción de Nicolás Massú, entrenador del equipo de Copa Davis, el formado en el Club Palestino aseguró que “fue una de las primeras personas en saber... Me dijo que me veía tranquilo, feliz, y que si no tenía las ganas de seguir esforzándome con la fuerza mental que había que tener para volver de una lesión así, estaba bien”.

La carrera de Gonzalo Lama estuvo marcada por la lucha contra el mal de Crohn, una compleja enfermedad autoinmune. A pesar de los desafíos, logró alcanzar el puesto 160 del mundo, ganó dos challengers y fue parte fundamental del equipo de Copa Davis en tiempos difíciles.

La serie de Copa Davis ante Perú será la última participación de Gonzalo Lama como profesional, y a pesar de su retiro, el equipo chileno sigue considerándolo valioso, solicitandole que esté presente esta semana como parte del equipo.