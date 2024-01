Carlos Palacios agradece los halagos de Riquelme pese a quedarse en Colo Colo: “Es mi mayor ídolo”

Santiago

Durante la presentación de un nuevo auspiciador para Colo Colo, una de las figuras del cuadro albo, Carlos Palacios, abordó el acuerdo que le permitirá seguir en el club pese al interés de Boca Juniors por su traspaso.

“Estoy tranquilo, llegué a acuerdo con el club. Esperamos seguir, hay cláusulas de por medio, pero que sea lo mejor para todos (...) Siempre hay opciones, pero ahí veremos lo que sea mejor para todos”, explicó, justificando su permanencia en el “Cacique”.

“Me siento bien, cómodo, querido, me tratan bien, uno trata de rodearse de eso y sentirse valorado”, dijo Carlos Palacios, aunque reconoció sentirse halagado por el interés de los xeneizes, incluyendo a su presidente, Juan Román Riquelme.

“Es orgullo, felicidad, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y quiero seguir por el mismo camino (...) No lo esperé mucho, me empezaron a llegar mensajes. Había conversado con él, pero no me lo había dicho a mí. Es mi mayor ídolo desde pequeño, que lo diga él da mucho orgullo y felicidad”, concluyó el volante formado en Unión Española y que, de momento, seguirá en el fútbol chileno.