Gobierno presenta segunda etapa del “Plan Verano” de seguridad con Carabineros: se desplegarán 577 funcionarios extra en todo el país

Chile

El “Plan Verano” es una estrategia de reforzamiento policial que el Gobierno, junto a Carabineros, coordinaron a fin de reforzar puntos críticos, y también de alto flujo de gente, en todo el país. Este lunes 29 de enero se dio inicio a la segunda etapa de la estrategia, que considera la reubicación de 577 funcionarios a todo el país, de Arica a Punta Arenas, y que provendrán de la Escuela de Suboficiales, la Academia de Ciencias Policiales, de la Escuela de Especialidades y persona del Tránsito de la policía uniformada.

En la región Metropolitana se identificaron 50 puntos de control en los que se intará un dispositivo de seguridad que tendrá 11 carabineros “orientados a efectuar controles, fiscalizaciones de tránsito y personas, con sus respectivos mecanismos de seguridad, que son aquellos puntos donde más se requiere presencia”, señaló el general director subrogante de Carabineros, Marcelo Araya.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, precisó que en la capital existen 15 comunas en las que se concentra el 60% de los homicidios de la región. Así, la primera fase será de “colocar puntos de control donde hay mayor probabilidad que los delitos violentos se cometan”.

Como segunda medida se fortalecerá las capacidades policiales para que estas puedan “primero, contar con vehículos blindados, lo que hemos acordadopara la RM, y segundo lugar, como sabemos los territorios donde hay mayor probabilidad de comisión de delitos violentos, la vigilancia aérea es determinante. Por ello hemos decidido acordar la adquisición de 30 drones para carabineros de Chile”.

Diagnóstico

Al 21 de enero de 2024, la cantidad de homicidios en la región Metropolitana superaba a la de 2023 en la misma fecha. Según Monsalve, el 37% podría estar vinculado al crimen organizado: “O sea, se da en el marco de un homicidio que se encarga en el marco de organización criminal. Esa razón fundamental el criterio del Gobierno de que es necesario fortalecer las medidas de lucha de delitos violentos en la región Metropolitana. Esas son algunas medidas, pero las otras más importantes, son saber quiénes son estas bandas, investigarlas y desarticularlas. Pero a su vez, tener mayor presencia policial con los puntos de control que hemos anunciado con el general Araya”.

“La preocupación en materia del flujo de organizaciones criminales en América Latina es pertinente, porque se mueven de un país a otro. Esto implica mantener alerta los servicios de inteligencia, las instituciones policiales. Esas alertas están levantadas con el objeto de anticipar o actuar con la mayor oportunidad posible frente a la eventualidad del desplazamiento de organizaciones criminales. Eso justifica que estemos buscando acuerdos permanentemente con países en la colaboración, como Bolivia, perú, Venezuela. Y que hayamos firmado, junto a la PDI y Carabineros, que forma Meripol como comunidad de colaboración de las policías de América Latina y el Caribe, que nos permita proteger a los países”, acotó luego.

En la misma línea, la autoridad se refirió a la posibilidad de uso de arma fiscal por parte de aspirantes a Carabineros: “Quienes están en las escuelas, si estuvieran de franco y vieran que se comete un delito, no le quepa duda que por la obligación de Carabineros, actuaría. Por tanto, hay que dotarlo de la posibilidad de portar arma en virtud de que pueden eventualmente tener que intervenir en un delito flagrante. Y segundo, a las persoans de esas escuelas se les pide cumplir funciones de orden público, como en el plan verano. Ante eso, nos parece razonable que ellos, cuando se van a sus domicilios, puedan portar el arma a cargo fiscal y en la práctica”.

Ruta de la fruta

Dos agricultores fueron asesinados el sábado en la región de O’Higgins por cuatro ciudadanos de nacionalidad venezolana. Ante esto, el subsecretario envió las condolencias a las familias, antes de referirse a la estrategia de resguardo para los transportistas: “Hemos tenido un trabajo permanente con los gremios del transporte. Hace unas semanas firmamos un protocolo de acuerdo con la Mesa superior de Transporte (Confederacion nacional de dueños de camiones; de conductores de camiones; de camiones internacional y más). Hemos trabajado para mejorar las condiciones de seguridad. También hemos trabajado para las demandas de conductores del sur y del norte, también han concurrido personal interministerial a las regiones a trabajar con ellos y Carabineros para tener lugares de descanso seguro”.

“Nunca va haber problemas en recibirlos para conocer medidas adicionales que se puedan tomar para garantizar seguridad en la ruta”, complementó después, antes de precisar que “en esos puntos no estaba incorporado específicamente el punto de Malloa donde ocurrió este hecho. Si hay medidas adicionales que tomar, el Gobierno está disponible a sentarse a conversar y concordar esas medidas”.

Ante la idea de presencia militar, respondió: “Los ultimátums no son nunca buenos, porque hay disposición a dialogar y a acordar medidas. El país requiere en materia de seguridad, que son complejos y no se resuelven con una medida, y ante esto se requiere la disposición de todos para tomar medidas de Estado que les sirvan a los chilenos. Y segundo, ya hemos dicho: no descartamos ninguna herramienta. Hemos mostrado nuestro interés para que el Gobierno disponga de la herramienta de infraestructura crítica: el Gobierno le puso urgencia al primer trámite, que está en el Senado, y nos interesa que para este Gobierno y cualquiera, que tenga disponible la posibilidad de disponer de las fuerzas militares en materia de infraestructura crítica. Queremos avanzar rápido en la habilitación legal de ese instrumento. No lo descartamos, por supuesto, y en aquellos lugares donde el Gobierno, junto a las policías y las Fuerzas Armadas, considere necesario utilizarlo, pero primero hay que tenerlo”.