El especial homenaje de Cecilio Waterman tras su primer gol en el fútbol peruano

Santiago

Este domingo por la noche, un viejo conocido del fútbol chileno tuvo un debut muy especial: hablamos de Cecilio Waterman, exdelantero de Cobresal, quien firmó semanas atrás por Alianza Lima.

Por la primera fecha del fútbol incaico, el atacante panameño fue titular y anotó por primera vez cuando conectó un centro de Kevin Serna para la igualdad parcial de su elenco ante César Vallejo.

Centro de Kevin Serna y cabezazo fuerte de Cecilio Waterman. pic.twitter.com/TCagkvObTq — AzvL (@AzvLForever) January 29, 2024

Sin embargo, entre medio de su emoción por celebrar, Cecilio Waterman tuvo tiempo para elevar sus brazos al cielo, en homenaje a su excompañero en la selección de Panamá, Luis Tejada, que falleció ayer domingo tras sufrir un paro cardíaco.

“Me siento muy dolido por la muerte del Matador. Era un tipo muy humilde, un caballero que le abrió la puerta a los panameños acá en Perú. Si no fuera por él, capaz que no hubiésemos venido tantos acá”, aseguró el artillero, lamentando el fallecimiento del goleador histórico de su país. Todo tras haber jugado 68 minutos en la victoria de Alianza Lima por 2-1.