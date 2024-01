“Si en algún momento me gustan las mujeres...”: Pampita lanza coqueto comentario a Lali y obtiene respuesta de la cantante

Santiago

Pampita lanzó coqueto comentario durante su paso por el programa de streaming Rumis de La Casa, en Argentina, espacio en el que sorprendió con una declaración hacia Lali Espósito.

Todo comenzó durante una dinámica del programa, en el que hicieron un juego de preguntas. La consulta que le llegó a la modelo fue: “Caro: si tenés que elegir a una mujer del espectáculo para pasar una noche, o que te parezca linda, o que te parezca atractiva, le darías un beso”.

Lali salió al baile

En el momento respondió con otra pregunta: “¿Si en algún momento me gustan las mujeres?”. “Claro, una mujer que digas: ‘me calienta’”, la interrumpieron. Fue entonces que la comunicadora lanzó: “Lali”.

Y no se quedó ahí, sino que además agregó: “Es una diosa, hot, debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta que es una bomba”. Y mirando a la cámara afirmó entre risas: “No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres”.

Como era de eseprar, la también actriz, Lali, no se quedó en silencio, y a través de su cuenta de X (ex Twitter), dijo: “Che, díganle a Pampa que yo re toy eh. Diosaaaa”.