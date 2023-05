“¿Acaso sabías que te irías?”: la desgarradora carta de Pampita en el que relata una “premonición” por parte de su hija Blanca

Hace poco, Benjamín Vicuña lanzó su libro “Blanca, la niña que quería volar”, creación que habla de su pequeña hija Blanca, quien falleció a los seis años.

En este contexto, Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, y quien aparece en el libro de Vicuña, escribió una la dolorosa sobre la muerte de la hija de ambos.

En las últimas páginas de “Blanca, la niña que quería volar”, Vicuña publicó unos “textos íntimos y entrañables” que escribió la madre de su hija, a pocos meses desde el fallecimiento de la niña, suceso que ocurrió hace una década.

En el texto, Pampita recuerda un dibujo que en algún momento hizo su pequeña y que tras su muerte, lo relacionó con una premonición.

“Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario”, escribió la argentina.

El dolor de Pampita

En el texto, Carolina también habla sobre el dolor por la pérdida. “No hay día en que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco”, dice.

“Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego”, añadió la madre de Blanca.