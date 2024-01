La tajante respuesta de Manuel Pellegrini sobre su futuro en el Betis ante el interés desde Arabia Saudita

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, habló este viernes en la previa del duelo ante Mallorca por la fecha 22 de La Liga de España y reafirmó su compromiso con el club español ante los rumores sobre su posible partida a Arabia Saudita.

Consultado sobre su continuidad para la próxima temporada, el “Ingeniero” fue claro en señalar que “es difícil adivinar el futuro, no podría contestar a esa pregunta. Estoy comprometido con el Betis, estoy muy contento aquí, con la hinchada y con el club”.

“Ojalá se pueda seguir avalando un proyecto que tenga la visión de poder llegar a lo más arriba posible. A lo mejor no se puede clasificar siempre, a lo mejor hay una parte económica que hay mejorarla”, continúo.

“Mientras uno crea que pueda ser útil y el club pueda aspirar a algo importante, intentaremos estar aquí”, declaró el estratega chileno, quien tiene contrato hasta 2026 con el Real Betis.

Además, Manuel Pellegrini se refirió a la salida del delantero español Borja Iglesias, quien partirá a préstamo al Bayer Leverkusen. “Es una gran oportunidad para él, va a un equipo ganador, que está jugando por lograr el título en Alemania”, valoró.

“A Borja quizás le hacía bien un cambio de aires, demostrar en otro nivel y otra liga su capacidad, por eso no me opuse a su salida, en la medida de que haya un reemplazante y no se debilite el plantel”, cerró el DT.