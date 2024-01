Ministro Cordero y posición del PC por idea de revocar pensiones de gracia: “Antes de hacer anuncios, sería mejor dimensionar a quiénes va a afectar”

Las aguas no están tranquilas al interior del oficialismo, debido a las diferencias, principalmente del Partido Comunista, con la idea de revocar las pensiones de gracia por vía administrativa a todas y todos los beneficiados que mantuvieran antecedentes penales.

Esto porque desde el PC buscarán impugnar esta iniciativa, acudiendo al Tribunal Constitucional (TC) o a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual fue respaldado por el líder de la colectividad, Lautaro Carmona.

Sobre esto se refirió el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló respecto a esta idea que “el Presidente de la República ha dado una instrucción. El Ministro del Interior se encuentra evaluando las medidas y el Ejecutivo va a ejercer la atribución administrativa que le entrega”.

Respecto a la idea del PC de acudir a otros tribunales, el secretario de Estado dijo que “lo único que recomendaría es que mejor, antes de hacer anuncio de esas características, probablemente es mejor dimensionar qué decisiones y a qué personas va a afectar, para luego evaluar, en ese tipo de casos, si es procedente o no a la impugnación”.

“Entiendo, sin embargo, que la posición del Partido Comunista es en relación al proyecto de ley, pero en cualquier caso, si se refiriera a la potestad que va a ejercer el Presidente de la República, yo creo que es conveniente primero estudiar los casos respecto de los cuales se va a ejercer”, agregó.

Dichos de Diego Ibáñez

El ministro Cordero también abordó los polémicos dichos del diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quien durante la votación en general de la reforma de pensiones emplazó a los diputados de Demócratas a no “traicionar la palabra empeñada”, a “aprobar la reforma de pensiones”, y que “no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP Provida. Ustedes no tienen conflicto de interés”.

Al respecto, el secretario de Estado expresó que “cuando uno solicita contribuciones, colaboración y cooperación, un acto tradicional de amistad cívica es tratar con cordialidad a aquellas personas que uno solicita su colaboración, y creo que ayer se ocuparon expresiones impropias cuando uno está pidiendo colaboración en una reforma muy relevante para el país”.

Finalmente, y consultado sobre un posible llamado a que el parlamentario entregue disculpas públicas, el titular de Justicia aseveró que es “razonable y conveniente en este tipo de situaciones que cada uno actúe con la responsabilidad institucional y, por lo tanto, que quien profirió esas expresiones, probablemente sea el que deba realizar esa reflexión”.