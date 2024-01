“Gratuito, artero, ofensivo e infantil”: Senador Walker arremete contra Diego Ibáñez tras emplazamiento a Ximena Rincón

El pasado miércoles, y pese a las dudas que se mantuvieron hasta último momento, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar la reforma de pensiones. No obstante, y pese a que varias de las propuestas consideradas como el “corazón de la reforma” fueron rechazadas, la discusión siguió, pero no por el proyecto, sino por los dichos del diputado Diego Ibáñez.

El presidente del partido político Convergencia Social, tienda a la cual pertenece el Presidente de la República, Gabriel Boric, emplazó a los diputados de Demócratas a no “traicionar la palabra empeñada”, a “aprobar la reforma de pensiones”, y que “no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP Provida. Ustedes no tienen conflicto de interés”.

Sobre esto conversó con ADN Hoy el senador de Demócratas, Matías Walker, quien calificó las palabras del diputado Ibáñez como un “ataque gratuito, artero, ofensivo e infantil contra la presidenta del partido, Ximena Rincón”.

“Más que lograr un acuerdo, esa lógica del adversario o del enemigo es lo que nos molesta, porque ni yo ni la senadora Rincón jamás le dijimos a nuestros diputados cómo tenían que votar, siempre les dijimos que este proyecto estaba alojado en la Cámara de Diputados, que íbamos a respaldar la decisión que tomaran”, agregó.

En la misma línea, el parlamentario apuntó que Ibáñez “dijo algo falso. Dijo que la senadora Rincón le habría insinuado a los diputados que tenían que votar en contra, lo que es falso, y también porque habló de conflicto de interés. ¿Qué conflicto de interés puede haber, si estamos dándole los votos para que se siga discutiendo una reforma de pensiones? Se trata de una actitud infantil del presidente del partido del Presidente de la República”.

Por ello, confirmó que mantendrán congelada su relación con el Ejecutivo. “Seguiremos haciendo nuestras propuestas en la Comisión de Trabajo del Senado, pero nos restamos de cualquier conversación informal o fuera de los espacios institucionales del Congreso mientras el presidente del partido del Presidente Boric no le pida disculpas a la senadora Rincón”.

“El Gobierno debe pedir perdón porque Ibáñez es el presidente del partido del Presidente Boric, y el Gobierno tampoco ha solidarizado con la senadora Rincón. Tampoco se ha reconocido el rol determinante de Demócratas para aprobar la idea de legislar y para seguir mejorando el proyecto del Senado”, aseveró.

Reforma de pensiones

Sobre el proyecto como tal, el senador Walker valoró la votación de los diputados de Demócratas. “Es muy importante lo que hicieron los seis diputados de Demócratas, de aprobar la idea de legislar y permitir que un mal proyecto pueda ser mejorado en el Senado (...) ese es el rol de un parlamentario, no negarse a legislar, sino que hacer propuestas para mejorar los proyectos de ley”, sostuvo.

En ello, afirmó que espera que el Gobierno “entienda que la solidaridad intra y entre generacional tiene algo de contracultural, por eso es importante entregar gran parte de la cotización al ahorro individual”.

“Nosotros hicimos propuestas, algunas de estas se recogieron. Por ejemplo, se va a estudiar el seguro de longevidad, que es el cómo financiamos las pensiones de quienes ya cumplieron 85 años, bajo una lógica de seguridad social, con parte de la cotización”, prosiguió.

Sobre su rol en conjunto con Ximena Rincón en el Senado, Matías Walker expresó que “nosotros estamos muy conscientes que vamos a jugar un rol importante en el Senado, y por eso queremos hacer propuestas concretas”.

“Estamos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, pues nuestros votos decidirán la suerte de la reforma provisional en el Senado, pero más que pedir cosas para nuestras regiones, lo que vamos a hacer es presentar propuestas”, añadió.

“Nosotros como Demócratas tenemos a Chile en el centro. Nosotros entendemos que más allá de quién se lleve los aplausos, necesitamos mejorar las pensiones”, cerró.