Paulina Urrutia tras nominación de “La Memoria Infinita” al Oscar: “Ver que Augusto está más vivo que nunca con el cine es emocionante”

La actriz y exministra de Las Culturas, Paula Urrutia, compartió sus emociones y reflexiones tras la nominación del documental La Memoria Infinita al prestigioso Premio Oscar 2024. La cinta, dirigida por Maite Alberdi, relata la conmovedora historia de amor entre la artista chilena y el periodista Augusto Góngora, enfrentando el Alzheimer.

“Los reconocimientos y premios están relacionados con la obra y la creación. Todo esto es gracias al trabajo de Maite y todo el equipo que hay detrás de esta película”, afirmó la intérprete y al mismo tiempo, enfatizó la importancia de separar la historia personal, como la suya junto a Augusto, de la obra cinematográfica en sí misma.

Es más, destacó que la obra permite que, pese a la muerte de su pareja, la memoria de Augusto Gógora está “más viva que nunca”. “Yo que me resistía hasta el final de no hacer esta película, y es como si Augusto me tocara el hombro y me dijera: viste qué había que hacer (la película)”, señaló.

“Una película luminosa”

En tanto, Paulina Urrutia subrayó el carácter humano de la historia que se cuenta en La Memoria Infinita, destacando la habilidad de Maite Alberdi para combinar elementos clásicos del documental con una narrativa contemporánea.

“Es una película luminosa, en donde todos nos sentimos reflejados”, expresó la actriz. Destacó la honestidad y transparencia con la que se abordan temas difíciles, como las enfermedades y la adversidad, sin romantizar la realidad pero llenándola de luz.

Al abordar la pregunta sobre la decisión de realizar el documental, Paula Urrutia recordó que, inicialmente, ella y otros cercanos a Augusto dudaban en participar. Sin embargo, la convicción de Maite Alberdi y la ética de Góngora, quien no ocultó su condición, fueron determinantes para dar el paso.

“Augusto nunca sintió pudor ni vergüenza de su condición. Creía en la importancia de comunicar lo que estábamos padeciendo”, afirmó la exministra.

Respecto a la reacción de Augusto ante la nominación al Oscar, Paula Urrutia expresó su convicción de que él estaría más feliz que todos. “Lo imagino feliz, con la manito en la boca, como cuando ponía la manito en la boca de emoción”, compartió.