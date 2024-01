Maite Alberdi tras nominación de “La Memoria Infinita” al Oscar 2024: “Nos tenemos que sentir superorgullosos de la película y que Chile esté ahí”

La directora chilena Maite Alberdi se encuentra en el centro de la atención tras la nominación de su documental La Memoria Infinita a los Premios Oscar 2024 en las categorías de Mejor Documental.

“Es muy especial, es muy excepcional. Este año había 167 películas en la categoría documental, y nosotros somos la única película en español. Eso me llena de orgullo, encontrar un espacio en una sección que históricamente ha estado cerrada para la industria norteamericana”, comentó la realizadora chilena en una conferencia de prensa.

“Conexión en todos los países”

La Memoria Infinita aborda la historia de amor entre Augusto Góngora y Paulina Urrutia, mientras el periodista enfrentan el Alzheimer y ha logrado resonar a nivel internacional. Es más, Maite Alberdi compartió su experiencia sobre la recepción en el extranjero: “Lo que he oído ha sido bien paulatino. Desde Sundance en enero del año pasado y lo que pasó en Berlín corroboró que la emoción que me generaba a mí en todas las salas iba pasando y era como un efecto dominó de conexión en todos los países”.

La directora resaltó que, a pesar de ser una historia local chilena, la película logra tocar fibras sensibles en todo el mundo. “Si bien es una película que tiene mucho de nuestra historia local y de nuestra memoria colectiva, finalmente es una historia de amor, y todos lo entienden así”, afirmó Alberdi.

Camino hacia el Oscar

Maite Alberdi compartió detalles sobre la campaña para los Oscar, describiendo un año de esfuerzo constante para dar visibilidad a la película en Estados Unidos. “Han sido 12 meses de hacer screennings en Estados Unidos, todos los meses, en todas las ciudades, de almorzar con miembros de la Academia todos los meses, de mucho puerta a puerta, así como se hace una campaña política”, señaló.

Sobre el impacto en Chile, la directora destacó la importancia de obtener representación en los premios Oscar. “Enfatizar que en Chile estar nominados es un premio gigante y para mí, de verdad no me lo esperaba, no se imaginan lo inmensas que eran las campañas de los streamings, que no puedo decir nombres, y me conmueve haber llegado allí. Nos tenemos que sentir todos superorgullosos de la película y que Chile esté ahí en esa categoría y que estén mejor fotografía (con “El Conde”).