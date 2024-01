“La primera vez que probé el rechazo”: famoso actor de Hollywood revela fallida audición para ser “Mi pobre angelito”

En medio de una entrevista a un medio digital estadounidense, un conocido actor de Hollywood confesó que audicionó para el papel principal en una película de Mi Pobre Angelito cuando era joven.

En concreto, fue el actor Josh Hutcherson, ahora con 31 años, quien compartió a BuzzFeed, la experiencia de la audición, expresando: “Sí, de hecho. Cuando era bastante joven, fue para uno de los Mi Pobre Angelito. Tenía probablemente, como, 11 años, creo, cuando hice la audición”.

El actor añadió que la competencia fue intensa: “Llegó entre yo y el otro chico. Esa fue como la primera vez que probé el rechazo. Así que fue realmente difícil”.

Aunque Hutcherson no reveló para cuál entrega de la famosa franquicia hizo la audición, recordó que Macaulay Culkin destacó como Kevin McCallister en las dos primeras películas, lanzadas en 1990 y 1992, cuando Josh era solo un bebé.

El estadounidense, conocido por su papel de Peeta la exitosa franquicia Los Juegos del Hambre y su reciente participación en la película Five Nights at Freddy’s, inició su carrera como actor infantil en filmes como Kicking and Screaming (2005) y Zathura (2005). Al reflexionar sobre su vida profesional, el artista expresó su deseo de revivir la experiencia de Los Juegos del Hambre, afirmando: “Volvería a ser Peeta en un instante”.