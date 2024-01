Ariel Cordero: Quién es la candidata trans que clasificó al Miss Universo Chile 2024

A solo días de realizarse los castings e iniciarse el proceso de selección, Ariel Cordero marcó un hito al ser la primera mujer trans en clasificar en el concurso de Miss Universo Chile este 2024 y así se transforma en una de las candidatas oficiales para suceder en el puesto a Celeste Viel, ganadora del año pasado.

“¡Gracias mi gente! Cada mensaje de apoyo lo recibo con gratitud! Este momento no es mío, es de mi comunidad LGBTQ+ y por sobre todo trans”, celebró la candidata a través de sus redes sociales.

¿Quién es Ariel Cordero?

La nueva candidata, Ariel Cordero, competirá por la corona de Miss Universo Chile representado a su ciudad natal, San Fernando, de la Región de O’Higgins.

La joven es psicóloga de profesión y desde hace un tiempo que se ha dedicado a las redes sociales, donde se ha transformado en influencer por visibilizar experiencias de la comunidad trans.

“Me especializo en apoyar a personas en procesos de transición, así como en brindar ayuda y supervisión clínica, asesoramiento técnico en temas sexogenéricos”, puntualiza Cordero sobre su especialización.

Asimismo, la candidata del certamen es conductora del podcast “La Pijamada de las Trannys”, donde incluso ha entrevistado a figuras importantes como la diputada Emilia Schneider.

“Soy voluntaria en Pájaras entre Púas, una organización que lucha por los derechos humanos de personas LGBTIQA+”, indica en su página web. Cordero incluso ha colaborado como psicóloga y asesora técnica en la Corporación Feminas Diversas en Acción, una organización defensora de los derechos humanos.

Sobre la noticia de su selección, la joven agradeció la oportunidad, pero también manifestó que “no hay muchas personas contentas porque yo estoy en este concurso (…) Pero no me importa, a mí lo que me importa es nuestra comunidad LGBTQ+, porque es más grande para ellos que yo esté en ese lugar”, manifestó.