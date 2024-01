Fiscal de Tarapacá no descarta presencia de “Fito” Macías en Chile: ¿Quién es el narcotraficante fugitivo que mantiene en alerta a las autoridades?

En medio de la intensa búsqueda de Adolfo “Fito” Macías, el fugitivo narcotraficante ecuatoriano, cuya familia fue recientemente capturada en Argentina, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, expresó su desconocimiento sobre posibles órdenes de detención internacional en Chile. Y al mismo tiempo, no descartó el ingreso al país del criminal.

“Si usted lo encuentra en Chile, va a identificarlo, va a decir cuidado, pero no tenemos herramientas para detenerlo. Es lo mismo que puede pasar con ‘El Niño Guerrero’ (del Tren de Aragua); si no hay una orden, aunque lo ubiquen, no hay facultad para detenerlo en otro país”, señaló el persecutor a Radio Universo.

En la misma, el fiscal Arancibia agregó realismo al considerar que, dado que la familia de “Fito” estaba en Argentina, “¿por qué no va a estar en Chile, en Perú o en Argentina?, puede ser en cualquier lugar. Entonces cegarnos y decir que no está en Chile, ¿y por qué no va a estar en Chile? a lo mejor es el lugar más seguro para él”.

¿Quién es “Fito” Macías?

La fuga de José Adolfo Macías Villamar, apodado “Fito,” desencadenó una crisis de violencia en Ecuador. Como líder de la banda criminal “Los Choneros,” con cerca de 12 mil miembros, el hombre tenía conexiones con el Cártel de Sinaloa en México. Su historia delictiva incluye condenas por narcotráfico, robo, asesinato y más.

El líder narco consolidó su liderazgo en “Los Choneros” después de la muerte de otros mandamases y fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en 2020. Su fuga en enero de 2024 generó preocupación sobre su posible presencia en Chile, dada la captura de su familia en Argentina.

Según expertos, este grupo delictivo son una de las bandas carcelarias más violentas en Ecuador, con vínculos con otras organizaciones y una presencia significativa en el tráfico de drogas.

En tanto, se ha apuntado a “Fito” Macías como ideólogo de masacres en prisiones, y además, se le acusa de manejar un patrimonio de alrededor de 17 millones de dólares, permitiéndole influencia sobre funcionarios y beneficios en el sistema penitenciario.