Fiscal de Tarapacá en alerta por situación del paso fronterizo por las tardes: no descartó el ingreso del narcotraficante ecuatoriano “Fito” Macías

El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, expresó su preocupación sobre la falta de control en el paso fronterizo en la zona norte del país, afirmando que la situación está “sin control” desde las 18:00 horas. Además, no descartó la posibilidad de que el narcotraficante ecuatoriano Adolfo “Fito” Macías intente ingresar a Chile.

El persecutor destacó la importancia de reforzar la presencia policial en la frontera norte para frenar el ingreso de personas con intenciones delictivas hacia Santiago. Es más, en Radio Universo, enfatizó la necesidad de una “fuerza policial potente” en la zona y criticó la disminución de la presencia de la PDI dedicada al control de drogas, calificándolo como inexplicable.

Asimismo, el fiscal Arancibia subrayó que la falta de control en el paso fronterizo es un problema grave y expresó su desconcierto por la disminución de la fuerza policial destinada a combatir el tráfico de drogas. “Está sin control, y cuál es la razón que sea así, yo no puedo dar una respuesta, pero me parece insólito, me hace ponerme colorado”, afirmó.

¿Llegada de “Fito” Macía?

Respecto a la posible llegada del narcotraficante “Fito” Macías a Chile, el persecutor jefe de Tarapacá señaló que, aunque no tiene información sobre órdenes de detención internacionales, es realista considerar que el fugitivo podría intentar ingresar al país. “Seamos realistas, ¿por qué no?, ¿por qué no va a estar en Chile, en Perú o en Argentina?, puede ser en cualquier lugar”, comentó.

El fiscal llamó a no subestimar la posibilidad de que bandas ecuatorianas, como la de Macías, puedan llegar al país y advirtió sobre la importancia de no repetir los errores del pasado, asegurando que el control fronterizo debe funcionar las 24 horas del día.