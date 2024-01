“Es una historia de Talagante, hecha por talagantinos”: Periodista Fresia Soltof habla sobre su debut en el teatro con Elvira, Cacica de Talagante

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conocer la obra de teatro, Elvira, Cacica de Talagante, junto a su director, Carlos Huaico, y la periodista Fresia Soltof, quien en este trabajo debuta en la actuación.

La obra toca una fibra personal para Soltof, ya que ella es oriunda de Talagante. “Es todo muy bonito y muy mágico”, aseguró la ahora actriz.

“El director, Carlos Huaico, me convocó. Éramos compañeros de colegio en el Sagrado Corazón de Talagante. Y en junio, me invita a participar de esta obra de talagantinos. El elenco de 13, 15 personas es de Talagante. Y bueno, me dice que después de la pandemia, el arte lo llevó de vuelta a Talagante y empezó a ver cómo ese pueblo necesitaba renacer y saber de sus orígenes”, comentó la periodista respecto al origen de la obra, la que apela a la identidad local.

El debut de Fresia Soltof

Ante la solicitud de Huaico de que Fresia Soltof aceptara participar del proyecto, ella relató que respondió que “bueno, pero actriz no soy… y eso él lo tenía súper claro”.

“Ahí me convocó y lo encontré tan lindo. Es una historia de Talagante, hecha por talagantinos, ojalá para ellos, pero también para ir conociendo y sacando este pueblo a la luz y sus orígenes también”, comentó Soltof, quien luego habló sobre la conexión previa que tenía con las tablas.

“Jamás había actuado antes, pero yo quería ser comediante. Mi primera incursión fue en el área dramática de TVN en una teleserie: Reserva de familia. Eso fue lo más cercano, pero era distinto, porque ahí podía repetir. Yo le dije, ‘Carlos, lo que te puedo decir es que tengo algo de currículum, actuaba con Pancho Melo’”, relató entre risas.

El origen de esta historia

La más reciente entrega del director Carlos Huinco relata la historia de Elvira Curiqueo, cacica de Talagante, quien es madre de Águeda Flores, madre de Catalina Lisperguer, quien a su vez, es madre de Catalina de Los Ríos y Lisperguer, conocida popularmente como La Quintrala. ¿A qué obedece el interés de contar esta historia?

“Hay una necesidad personal primero. La pandemia me llevó de vuelta a Talagante y estando ahí, una de las actrices que siempre trabaja conmigo, Pamela Alarcón, y que ahora está en Villarica, me dijo que trabajara con gente de Talagante”, dijo.

En esa misma línea, Huaico mencionó que “ya tenía la idea, porque me había encontrado con este personaje de Elvira hace muchos años y había empezado a trabajarlo porque estaba tratando de juntar una historia que fuera talagantina con mi ascendencia aymará”.

“Empezamos a armar y, en pandemia también, surgió que Fresia junto a Carolina Rodríguez y Carolina Soto, que son como una especie de Chicas Superpoderosas, juntaron en una campaña benéfica para una compañera que estaba mal de Covid, a todos los compañeros de la enseñanza media y las volví a encontrar”, relató.

Acto seguido, Huaico expuso que “el proyecto de trabajar con gente de Talagante tiene ese valor, de relevar valores que han tenido presencia nacional, pero no logran instalarnos, por el tema de la difusión, como otros artistas”.

“Sin falsa modestia, uno tiene muchos talentos, pero mi principal talento es reconocer el talento ajeno. Entonces yo vi a Fresia y dije ‘aquí está Águeda Flores’. No conforme con eso, la hija de Fresia fue a unos ensayos y estrena también este miércoles. Entonces, esa es la historia de porqué surge, mezclando todos los elementos: personal, amistades, elementos históricos y querer devolverle algo a Talagante”, añadió.

La obra debutará este miércoles 24 de enero a las 20:00 horas en el espacio Laura Allende, ubicado en calle Agustinas 2384, Santiago. Las entradas van de $7.000 a $10.000.