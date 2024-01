“Es un artista con todas las letras”: Recordando al “Flaco” Spinetta con su hija Catarina

Este 23 de enero se celebra un nuevo aniversario del natalicio de Luis Alberto “Flaco” Spinetta, figura fundamental del rock argentino y latinoamericano. Por eso, en el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con la dj Catarina Spinetta, quien participó el pasado viernes 19 del C.A.B.A Rock Fest Vol.1.

“La música, como las artes, trasciende el tiempo. Hasta que no se va el artista, no se culmina la obra. Cuando papá pasa a otro plano, la obra termina teniendo un cierre y, a la vez, la revaloración de esa obra”, comentó la hija del “Flaco” al inicio de la conversación.

A lo anterior, Spinetta agregó que “es bueno que un músico o una persona que esté interesada en la música y que quiera desarrollarse, encuentre en Spinetta una columna en esta parte del mundo”.

“Eso tiene que fluir como tenga que fluir y estoy segura de que cada vez se extiende más eso”, mencionó.

Crecer siendo hija de Spinetta: ¿Un destino artístico inevitable?

“Yo también soy artista plástica, algo que heredé de él, que también lo era. Muchos saben que trabajaba muchísimo y que podía haberse dedicado a eso. Hay montón de material”, relató, para luego destacar un dato que quizás algunos desconozcan: “como se sabe, muchas de las tapas de sus discos las dibujó él”, aseguró.

Siguiendo con la influencia que tuvo en su vida haber sido hija de una pareja de artistas, Catarina mencionó que, por el lado de su madre - quien era escultora - heredó el gusto por la pintura y alfarería. “Yo pinto desde los 12, después empecé a hacer alfarería en cerámica. Hoy hago piezas de arte con ese método”, compartió.

“Los 4 hermanos, Dante, Valentina, Vera y yo, somos artistas. Cada uno en su rama y todos estamos relacionados. Si bien yo no soy compositora de música, tengo un buen oído. Mi papá siempre me decía ‘vos tenés oído de melómana desde chica’. Podríamos haber sido profesionales de otra manera, como él también en un momento pensó en ser arquitecto, que le encantaba. Pero bueno, está el arte ahí súper impreso en los cuatro”, dijo.

El legado del Flaco Spinetta

Más allá de la herencia poética, musical, artística y vanguardista, una de las grandes cosas que dejó en este mundo fue la coherencia, consecuencia y respeto hacia al arte.

Sobre aquello, Catarina dijo que “eso es algo que realmente él nos enseñó no solamente a sus hijos como familia, sino que a todos dentro del mundo del arte… es el artista que realmente defiende su idea artística actual”.

“Yo me acuerdo que de chica, de golpe habían unos quilombos económicos, en mi casa, tremendos. Él estaba haciendo música nueva y capaz, no se entendía ni le querían dar un mango para eso. Le decían que se agarre de éxitos anteriores y siempre dijo que ‘de ninguna manera, yo voy a tocar esto porque es lo que me sale hoy’”, relató.

“Él me dijo poquito antes de irse ‘yo siempre fui un canal inagotable de música’. Siempre fue un canal abierto que tenía y lo sabía y peleó por eso hasta el último día. Por eso es un artista con todas las letras y es un ejemplo de no dejarse influir. Ni que el dinero, ni la fama, ni la boludez te influya dentro de lo que vos tenés que hacer como artista. Él se lo tomó con ese nivel de importancia. Sabía que era mucho más que su propia vida, su propia comodidad o de su familia”, agregó.