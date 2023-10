Barbi Recanati y su libro Mostras del Rock: “Son las historias que me hubiera gustado leer cuando era adolescente”

En el Ciudadano ADN somos unos apasionados por la cultura. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar con la cantante y productora argentina Barbi Recanati, quien nos presentó su libro Mostras del Rock.

La obra literaria de esta artista trasandina es un collage biográfico que demuestra la importancia de la mujer en el arte y constituye un rescate bien especial sobre figuras de la talla de Mamie Smith, Aretha Franklin, Janis Joplin, Carol King, Joan Baez, Nina Simone, Patti Smith y Blondie; además de contar con un prólogo firmado por la reconocida cantante nacional, Francisca Valenzuela.

El origen de Mostras del Rock

“En Argentina, el libro es editado por la editorial Futurock, que es una plataforma de difusión bastante grande, con radio, con editorial y festivales que hay allá… y me pidieron hacer un podcast“, relató Recanati, quien luego explicó que ese trabajo sonoro marcó el inicio de su libro.

“Como yo me dedico a la música, ese podcast era sobre las artistas que me habían influenciado. Era bastante predecible y bonito. Cuando comencé a escribirlo a través de Janis (Joplin), llegué a Mamie Smith y lo único que me sucedió ese día fue que estaba muy invadida por la curiosidad, entonces cada nombre que me aparecía me hacía preguntarme ‘a ver, ¿quién es esta persona?‘”, agregó.

En esa misma línea, Barbi Recanati contó que el descubrimiento de Mamie Smith le hizo aprender que, en la historia de la música blues, fue una mujer la que grabó un disco por primera vez. Esto le hizo cuestionar a figuras gigantes del género como Robert Johnson, quien a menudo es reconocido como “el inventor de todo”.

“Robert Johnson había grabado ocho años después. Entonces me pregunto, ¿y que pasó en todo este tiempo en donde se grabó el primer blues? ¿cómo puede ser que esta historia no aparece como la historia fundacional del rock? Entonces, me dije que este podcast sería de las historias que no conozco. Ese fue el gen que inició el libro: las historias que me hubiera gustado leer cuando era adolescente“, narró.

Un libro con formato alternativo

Usualmente, los libros son escritos con formatos estándar, con una tipografía normal y sin mucha novedad en ese sentido. Sin embargo, Mostras del Rock presenta un estilo que asemeja ser escrito a mano. Respecto a esto, Recanati comentó que quería hacer una novela gráfica, lo que explica el estilo sui géneris de su trabajo.

“Cuando yo era adolescente me comencé a sumergir en la lectura a través de las novelas gráficas que me resultaban mucho más fáciles que los libros de texto. Y le pedí a Power Paola hacerlo…Ella es una ilustradora increíble de Colombia que vive por lo general en Argentina“, expuso.

Así, la compositora argentina dijo que, si bien al inicio la idea era hacer una novela gráfica, el inmenso trabajo que esto implicaba, derivó en que la obra se transformara en “un libro donde hay retratos, pequeñas novelas gráficas y algunos cómics”.

“Sobre todo, lo escribió a mano porque era una forma de manifiesto para poder hacerlo como si fuera un fanzine, algo que uno quiere comunicar urgentemente con lo que tiene”, añadió.

La artista argentina se estará presentando este 19 de octubre en el bar Trotamundos de Quilpué y el sábado 20, en el Centro Cultural Rojas Magallanes, junto a Simón Campusano de Niños del Cerro y El Príncipe Idiota.