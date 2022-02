Luis Alberto Spinetta a 10 años de su muerte: la emotiva imagen que publicó su hijo Dante

Este 8 de febrero se cumplen 10 años desde la muerte de Luis Alberto Spinetta, una de las piezas fundamentales no sólo de la música argentina, sino también del cancionero latinoamericano.

El “Flaco” conformó múltiples agrupaciones, tales como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta Jade, por nombrar algunos. También hizo lo propio en solitario, con una vasta discografía y el respeto transversal de sus colegas.

Spinetta murió el 8 de febrero de 2012, aquejado de un cáncer de pulmón. En ese entonces, días antes de su fallecimiento, su hijo Dante Spinetta publicó una carta con palabras de su padre. “Quiero agradecer a todos por la buena onda que he recibido, y pedirles que no paniqueen, y no tomen en cuenta las noticias que han generado los buitres de turno”, expresó en ese momento, en medio de las especulaciones en torno a su salud.

Pero lo cierto es que su deceso causó un fuerte impacto en el mundo de la música. Sus cenizas reposan en el Río de la Plata, tan libres como ese espíritu musical que fue tan amado por sus fanáticos y cercanos. Un legado potente que durante esta jornada ha estado más presente que nunca.

“Te amo King”

En tres sencillas palabras, el músico Dante Spinetta le dedicó una publicación a su padre en Instagram: compartió una fotografía en la que aparecen juntos. “Te amo King”, escribió el rapero y compositor, y también exintegrante de Illya Kuryaki and The Valderramas.

Dante también compartió en sus stories una publicación de la cuenta “Fotos antiguas de Buenos Aires”, en la que el “Flaco” aparece en el día de su boda con Patricia Salazar, la madre de sus cuatro hijos. La imagen data de 1976.

Distintos músicos, cuentas afines y estamentos de Argentina recordaron la figura de Spinetta a 10 años de su muerte:

#Spinetta Por repudiar todo encierro, por apoyar la lucha docente, porque tu música fue un refugio en los peores momentos, por cuidar con amor este jardín de gente, por bancar a las Madres y las Abuelas; por mil motivos, siempre vas a estar presente. Quedándote o yéndote. pic.twitter.com/tj0dA62Uek — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) February 8, 2022

Spinetta "No es un Oscar, es un Néstor"…genio eterno Flaco pic.twitter.com/d473WVK8Vg — El Charly (@CharlyStone79) February 8, 2022

Se cumplen 10 años sin el enorme Luis Alberto Spinetta. Fanático de River, su 1ª guitarra se la regaló "Machín" Gomezza, masajista de La Máquina. El Flaco, además, "abastecía" de camisetas de River a Charly: "Le pedía a Luis porque yo siempre perdía o me robaban las que me daban" pic.twitter.com/bvNbaVUczb — VarskySports (@VarskySports) February 8, 2022

10 años sin Luis Alberto Spinetta. Fragmento del libro "100 veces Charly", de José Bellas y Fernando García. pic.twitter.com/QNfXC2QU4X — Maia (@poracanoes) February 8, 2022